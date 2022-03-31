Aristo Kimdir, Neyi Savundu? Aristo’nun Hayatı Ve Felsefesi

Aristoteles, bilgi için "tümel olanın yani formun bilgisidir" der. Bu nedenle de yargıda dile getirilebilen bir bilgi, formların arasındaki öze dair olan bağlantılara ilişkin bir kavrayıştan oluşur. Bu bilgiler, felsefi anlamda bilgiler, bizler için günümüzde çok açık ve net olmayabilir, kafa karıştırıcı geliyor olabilir. Fakat bu kısaca özetlenen mantık anlayışı ve bilgiye dair yorumlar, Aristo öldükten sonra bin yılı aşkın bir süre boyunca dünyada kullanılan ve kabul gören görüşler olmuştur. Aristo, dünyanın en büyük düşünürlerinden bir tanesidir.

Aristo Kimdir?

Aristoteles ya da ona günümüzde hitap edildiği şekilde Aristo M.Ö 384 ile 322 yılları arasında yaşamış bir Antik Yunan filozofudur. Aristo Batı medeniyetinin en önemli iki filozofundan biri olarak gösterilir. Fizik, felsefe, siyaset, mantık, gökbilim, biyoloji, zooloji gibi konularda çok sayıda eser vermiştir.

Organon, mantık ve bilgi kuramı üzerine altı incelemeden oluşur. Bu eserde Aristo, doğa felsefesini açıklamaktadır. Gökler Üzerine, fizik hakkında, varlık hakkında ve yok oluş hakkındadır. Hayvana Dair ile Parva Naturalia da Aristo'nun Psikoloji konusunda yazdığı iki eserdir. Varlık'ı anlattığı ünlü eserinin adı Metafizik olarak bilinir.

Politika'yı siyaset felsefesi, Poetika'yı estetik alanında yazmıştır. Retorik adında bir kitabı da olan filozofun ahlak alanında temel kitabı Nikomakhosa Ahlak adını almıştır.

Yukarıda sayılan eserler, genel olarak Aristo'nun hayata bakışını anlamak için ve onun nasıl düşündüğü, neyi düşündüğü hakkında bilgi sahibi olmak için okunabilecek eserlerdir. Birçoğu günümüze gelmiştir.

Aristo Hayatı

Aristoteles, zamanında bir liman olarak Yunanistan'ın Kuzey kıyısında bulunan ve küçük bir kasaba sayılacak Stagira'da, M.Ö. 384 yılında dünyaya geldi. Babası Nicomachus, Makedonya Kralı II. Amyntas'ın sevdiği, özel bir doktordu. Daha sonra Nicomachus vefat ettikten sonra Aristo'nun eniştesi, ablası Arimnest'in kocası Proxenus, yaşlanana kadar Aristo'yu korudu, ona bir kalkan oldu.

Proxenus, 17 yaşına geldiğinde Aristo'yu yüksek öğrenimini tamamlaması için Atina'ya yolladı. Aristoteles Atina'nın en önde gelen öğrenim merkezlerinden biri olan Platon'un Akademisi'ne kaydoldu ve burada öğretim sürdürdü. Bu okul, günümüzdeki okullar gibi değildi. Burada biraz Platon'un okulunu açmak lazım. Burada belirli dersler verilmezdi, burada, birbirlerine soru sorar ve ateşli tartışmalar yürütür, hayat, felsefe, astronomi, matematik gibi konular hakkında kafa yorarlardı.