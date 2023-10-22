Aristoteles Kimdir? Aristoteles Eserleri, Sözleri, Felsefesi ve Hayatı

Aristoteles büyük bir düşünür olarak dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Kısaca Aristo da denilen Aristoteles, yine kendisi gibi büyük bir Antik Yunan düşünürü olan Platon'un öğrencisidir ve Platon'un kurmuş ve yönetmiş olduğu okuldan mezundur. Hayatı ve eserleri hala büyük bir araştırma konusu olarak görülen Aristoteles kimdir, eserleri, sözleri neler, felsefesi nedir gibi konular hala okullarda öğretilmektedir.

Aristoteles Kimdir?

Aristoteles, en önemli Antik Yunan filozoflarından biri olarak kabul edilmekte olup M.Ö. 384 ile M.Ö. 322 yılları arasında yaşamış olan önemli bir düşünce adamıdır. Aristoteles, tarihin ilk büyük komutanı Büyük İskender'in öğretmeni ve danışmanıdır.

Aristoteles ayrıca birçok farklı alandaki bilime katkı sağlamıştır. Aristoteles'in felsefe, mantık, biyoloji, etik, estetik, siyaset, metafizik ve birçok başka alanda eserleri bulunmaktadır.

Aristoteles'in eserleri, Antik Yunan felsefesinin mihenk taşları olarak kabul edilir ve kendisinin düşünceleri Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinde Avrupa'nın ilerleyişinde önemli bir etkiye sahip olmuştur.

Aristo olarak da ismi kısaltılan Aristoteles'in felsefi çalışmaları, hala günümüzde de ilgi çeken ve akademik camiada tartışılan konular arasında yer almaktadır. Aristoteles'in eserleri, özellikle "Nikomakhos'a Etik" (Nicomachean Ethics), "Metafizik" (Metaphysics), "Fizik" (Physics), "Poetika" (Poetics) ve "Organon" adlı mantık eserleri kendisinin öne çıkan eserleridir.

Aristoteles Eserleri

Aristoteles'in eserleri birden fazla dile çevrilmiş ve dünyanın her yerinde bir okuma ve araştırma alanı olmuştur. Aristoteles'in bilinen en önemli eserleri aşağıdaki şekildedir.

Metafizik Poetika Retorik Doğum, Yaşam ve Ölüm üzerine Zuhur etme ve Yok Olma Üzerine Magna Moralia Gençlik ve İhtiyarlık Üzerine Nikomakhos'a Etik Ekonomi Atinalıların Devleti

Aristoteles Sözleri

Aristoteles'in sözleri tarihe kazınmamak üzerine yazılmış ve her ne kadar onun yaşadığı zamandan bugüne dünya çok değişmiş olsa da hala geçerliliğini koruyan bilgece sözlerdir.

"Mutluluk, erdemli bir yaşam sürdürmekle elde edilir."

"Dostluk, bir ruhu iki bedende yaşatan bir şeydir."

"İnsan doğası gereği bilgiye ulaşma isteği taşır."

"Bilgi, insanın en değerli hazinesidir."

"Adalet, herkesin hakkına saygı gösterilmesini sağlar."

"Zihinsel zevkler, insanın en büyük zevkleridir."

"Bir şeyi tam anlamıyla öğrenmek, onu başkalarına öğretebilmektir."

"Büyük düşünce ve büyük insanlar büyük insanlar yaratır."

Aristoteles Felsefesi

Aristoteles yaşamı boyunca çok okuyan ve çok üreten bir filozof olmuştur.

Kendisi pek çok alanda çalışarak bu alanların felsefede var olmasını sağlamış ve bugün hala felsefe bölümlerinde okutulan önemli felsefi dalların temelini atmıştır. Ayrıca Aristo kendi döneminde var olan felsefi akımlara da kendi bakış açısıyla önemli katkılarda bulunmuştur.

Aristo'nun çalıştığı felsefi alanlar arasında ontoloji, epistemoloji, etik, politika,estetik, fizik ve mantık bulunur.

Aristoteles Hayatı

Aristoteles, M.Ö. 384 yılında Antik Yunan'ın Stagira şehrinde hayata geldi. Babası Nicomachus, Kral II. Amyntas'ın saray hekimi ve arkadaşıydı. Genç yaşlarda Atina'ya giden Aristoteles, Ustası olacak Platon'un Akademisi'nde eğitimlerine başladı. Platon'un öğrencisi olarak Platon'un felsefesini iyi bir şekilde öğrendi ancak Platon'u taklit etmek yerine kendi özgün düşünce dünyasını geliştirmeye başladı.

Eğitimini aldığı okuldan ayrılan Aristoteles, Makedonya Kralı II. Philip'in oğlu olan Büyük İskender'e özel öğretmenlik ve danışmanlık yaptı. Büyük İskender, tarihteki ilk büyük komutan olarak Aristoteles'e her zaman büyük saygı duydu ve kendisiyle özel olarak ilgilendi. Aristo; İskender'e tıp, felsefe ve diğer konularda eğitimler verdi.

M.Ö. 335 yılında sefer sonrasında Atina'ya dönerek kendi okulu Lyceum'u kurdu. Bu okulda öğrencilere çeşitli alanlarda dersler vererek onların gelişimini sağladı. Ayrıca yazmış olduğu birçok eserini burada kaleme aldı.

M.Ö. 322 yılında Atina'da hayata veda eden Aristo'nun ölüm sebebi hala kesin olarak bilinmemektedir. Kendisinin yaşamının son senelerinde Atina'da öğretilerinin ahlaka aykırı olduğu düşünüldüğü için hükümet tarafından soruşturma altına alınmış olması öldürüldüğü şüphesini doğurmaktadır.