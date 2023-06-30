Herhangi bir bölgede hayatlarını sürdüren insan topluluğunu ifade ederken nüfus terimi, birim alanda yaşayan kişileri tabir ederken ise nüfus yoğunluğu kavramı kullanılmaktadır. Bu bağlamda birçok kişi aritmetik nüfus yoğunluğunun ne demek olduğunu merak etmektedir. Bu yazımızda sizler için aritmetik nüfus yoğunluğu nedir, aritmetik nüfus yoğunluğu en fazla ve en az olan bölge hangisidir gibi soruların cevaplarına değindik.

Aritmetik Nüfus Yoğunluğu Nedir?

Nüfus yoğunluğu kavramı, toplumbilim kavramı olarak karşımıza çıkmaktadır. Aritmetik nüfus yoğunluğu da aynı şekilde toplumbilim terimleri arasında yer almaktadır. Herhangi bir bölge ya da ülkenin toplam nüfus sayısının o bölge ya da ülkenin toplam yüzölçümüne bölünmesiyle ortaya aritmetik nüfus yoğunluğu çıkmaktadır. Çoğu insan yaşadığı bölgenin aritmetik nüfus yoğunluğunu merak etmektedir. Bu nüfus yoğunluğunu öğrenmek için birtakım hesaplama işlemlerinden faydalanılmaktadır. Bölgelerde, ülkelerde veya herhangi bir yerde nüfus yoğunluğu hesaplaması yapılırken bazı önemli noktalar baz alınmaktadır. Hesaplama yaparken birim alanda, hektarda ya da kilometrekarede yaşayan kişi sayıları göz önünde bulundurulmaktadır.

Aritmetik Nüfus Yoğunluğu En Fazla Olan Bölge ve En Az Olan Bölge Hangisidir?

Aritmetik nüfus yoğunluğu hesaplaması yapılırken kişilerin yaşamlarını sürdükleri bölgedeki toplam nüfus sayısı ile yine kişilerin yaşadıkları bölgenin yüzölçümü dikkate alınmaktadır. Ülkemizde de aritmetik nüfus yoğunluğu en fazla olan bölge ile en az olan bölgenin hangisi olduğu merak edilmektedir. Bu bağlamda Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre ülkemizde aritmetik nüfus yoğunluğu en fazla olan bölge Marmara Bölgesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Aritmetik nüfus yoğunluğu açısından en az olan bölge ise ülkemizin doğu bölümünde bulunan Doğu Anadolu Bölgesi'dir. Nüfus yoğunluğu hesaplaması yapılırken bazı durumlarda o bölgede bulunan su alanları da hesaplamaya dâhil edilebilmektedir.