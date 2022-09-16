Aritmetik Ortalama Hesaplama, Aritmetik Ortalama Nedir, Formülü İle Nasıl Hesaplanır ve Bulunur?

İlkokul yıllarımızda dört temel işlemden sonra en çok öğretilen konu da aritmetik ortalamadır. Bu matematiksel terimi, gündelik hayatımızda da sıkça kullanırız. Özellikle not ortalama hesaplamalarında, aritmetik ortalamanın büyük önemi vardır. Kimi öğrenci, sınav not ortalamalarını bu yöntemle hesaplar. Bunun yanı sıra basit gündelik işlerde de aritmetik ortalama hesaplamanın önemi vardır. Yaş ortalaması, boy ortalaması, gelir ve gider ortalamasını bulmak için bu yöntemi uygularız. Aritmetik ortalamada tüm elemanların toplanıp eleman sayısına bölünmesi söz konusudur. Birçok konuda işimizi kolaylaştıran bu hesaplamayı bilmek önemlidir.

Aritmetik Ortalama Hesaplama

Aritmetik ortalama kısaca, bir sayı dizisinde tüm elemanların toplanıp elaman sayısına bölünmesi sonucu bulunur. Bunu matematiksel olarak ifade ettiğimizde, şöyle bir hesaplamayla karşılaşırız:

n eleman sayısı ve x 1 , x 1 , ... , x n ortalaması alınacak dizinin elamanları olmak üzere;

AO = (x 1 + x 2 + ... + x n )/n

Aritmetik ortalamada en az iki sayıya ihtiyaç vardır. Örneğin; 1 ile 10 arası sayıların aritmetik ortalamasını bulmak için bu sayıların hepsi toplanır. Bu durumda 1'den 10'a kadarki sayıların toplamı 55 olacaktır. Ardından, bu sayıların toplamını toplam sayı yani 10'a bölmek gerekecektir. 55 sayısını 10'a böldüğünüzde bu sayıların aritmetik ortalaması 5,5 olacaktır.

Aritmetik Ortalama Nasıl Bulunur

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan aritmetik ortalamanın önemi son derece fazladır. En az iki veya daha fazla sayının aritmetik ortalamasını almak için elamanların toplanıp, toplam sayıya bölümü gerçekleşir. Aritmetik ortalama hesaplaması son derece kolaydır. N tane sayının toplamı alınarak, eleman sayısına bölünmesi sonucunda aritmetik ortalama bulunacaktır.