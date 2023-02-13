Arjantin Dili Nedir? Arjantin Hangi Dili Konuşuyor, Resmi Dili Ne?

Arjantin dili nedir, öğrenmemiz için gözleri Güney Amerika kıtasına çevirmeliyiz. Çok kültürlü bir yapıya sahip olan bu kıtada Arjantin resmi dili ve ana dili ne, sorusunu devlette kullanılan dil yanıtlayacaktır. Arjantin, Güney Amerika'da Brezilya ve Kolombiya'dan sonra üçüncü büyük ülkedir. Kıtada en kalabalık Müslüman azınlığa sahip Arjantin'de hangi dil konuşuluyor, bakacak olursak tek bir dilin yanı sıra başka dilleri de görürüz. Dünyada sekizinci en büyük ülke olan Arjantin hangi dili konuşuyor, baktığımızda ise İspanyolca ağırlıklı olduğunu görürüz.

Arjantin Dili Nedir?

Arjantin ismi, Latince gümüş anlamındaki "argentum" (plata) kelimesine dayanır. Bölgeye gelen ilk Avrupalı olan İspanyollar, ülke topraklarının büyük gümüş rezervlerine sahip olduğuna inandıklarından buraya la Plata ismini vermişlerdir.

Arjantin, resmi diliyle Arjantin Cumhuriyeti, büyük bir bölümü Güney Amerika kıtasında yer alan bir ülkedir. Resmi dili İspanyolcadır. Güney Amerika'nın güneyini kaplayan bir ülkedir. 2.791.810 kilometrekare (1.077.924 sq mi)'lik toplam yüzölçümüyle Güney Amerika'nın ikinci, dünyanın ise sekizinci büyük ülkesidir. Kuzeyinde Bolivya ve Paraguay, kuzeydoğuda Brezilya, batıda Şili, doğuda ise Uruguay komşusudur.

Arjantin Resmi Dili Ne?

Bir Güney Amerika ülkesi olan Arjantin'in resmi dili İspanyolcadır. Bununla birlikte, ilginç bir şekilde çok eski bir dil olan Galce de dâhil olmak üzere birçok azınlık dili mevcuttur. Bu, ilk ulus kabileleri ve Avrupalı yerleşimcilerin soyundan gelenlerin yanında mutlu bir şekilde yaşayan halklarla birlikte Arjantin'in çeşitliliğini de yansıtıyor.

Ayrıca ülke genelinde, özellikle Buenos Aires'te İngilizce giderek daha fazla konuşuluyor. Güney Amerika'nın büyük bölümünde olduğu gibi, gençlerin İngilizce konuşma durumu yaşlılardan daha fazladır. Arjantin, 1853'e kadar bir İspanyol kolonisi olduğundan, İspanyol ve Akdeniz kültürlerinin Arjantin toplumu üzerinde büyük bir etkisi vardır. Koloni olması nedeniyle ve zamanla bir ticari merkez haline gelmesiyle birçok kültür etkileşim içinde olmuştur.

Arjantin Dili Hangi Dil Ailesine Mensup?

Dünyada konuşulan diller kaynakları bakımından bir ailesi teşkil etmektedir. Dünya dilleri bu şekilde çeşitli dil ailelerine ayrılmaktadır. Bir dil ailesi tarihin bilinmeyen devirlerinde bir ana dilden çıkan dillerin oluşturduğu topluluktur. Bu diller arasındaki etimolojik ve yapısal benzerlikler böyle bir varsayımı kuvvetlendirmektedir.

Bir ana dilin yazılı belgeleri olmadığı hâlde birçok özelliklerini kendisinden türemiş bulunan ailedeki dilleri karşılaştırarak tespit etmek mümkün olmaktadır. Dünyadaki başlıca dil aileleri şunlardır:

Hint-Avrupa Dilleri Ailesi Hami-Sami Dilleri Bantu Dilleri Çin-Tibet Dilleri Ural-Altay Dilleri

Bu dil aileleri de kendi arasında farklı kollara ayrılmaktadır. İspanyolca bu dil aileleri içerisinde Hint-Avrupa Dil Ailesinde: Avrupa Kolunda Roman dilleri ailesine mensuptur.