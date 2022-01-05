Arjantin Hangi Kıtada? Arjantin Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Arjantin özellikle futbolseverlerin yakından tanıdığı ülkeler arasındadır. Özellikle Maradona ve Messi gibi oynadıkları dönemin en iyi futbolcularını çıkartan Arjantin, ekonomisi, yönetimi ve coğrafyası ile de farklı bir ülke konumundadır.

Arjantin Hangi Kıtada?

Yüz ölçümü olarak dünyanın en büyük 8. Ülkesi olan Arjantin, Güney Amerika kıtasında yer almaktadır. Arjantin, And Dağları ile Atlas Okyanusu arasında bulunmaktadır. Arjantin kuzey tarafında Bolivya ve Paraguay ile komşu durumunda iken kuzey doğusunda ise Brezilya ve Uruguay, batı kısmında ise Şili ile komşu durumundadır.

Arjantin dünyanın hangi bölgesinde sorusu özellikle futbolseverlerin merak edip arama motorlarında arama yaptığı sorulardan birisidir. Arjantin güney yarım kürede yer alırken Atlas okyanusuna da kıyısı vardır. Başkenti Buenos Aires olan Arjantin yaklaşık olarak 45 milyon nüfusa sahiptir. Ayrıca bu ülkede İspanyolca konuşulmaktadır.

Arjantin Hangi Yarım Kürede Yer Alır?

Dünyanın en çok merak edilen ülkelerinden birisi olan Arjantin hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır gibi sorularla araştırılmaktadır. Arjantin, güney yarım kürede Güney Amerika kıtasında bulunmaktadır.

Başkanlık sistemli Federal cumhuriyet ile yönetilen Arjantin'in para birimi de peso'dur. Özellikle yaz aylarında fazlası ile turist çeken ülke bir zamanlar zengin yer altı kaynakları ile dünyanın en büyük ekonomilerinden birisiydi.

Dünyanın güney yarım küresinde Güney Amerika kıtasında yer alan Arjantin; Bolivya, Paraguay, Brezilya, Uruguay ve Şili ile komşu durumundadır. Arjantin özellikle Brezilya ile ciddi rekabet içerisinde olan bir ülkedir. Bu rekabeti genellikle futbol sahalarında görmekteyiz. İki ülkenin milli takımları arasındaki müsabakalarda büyük gerginlikler ortaya çıkabilmektedir. Bu durum uzun yıllardır devam etmekte ve bir türlü son bulamamaktadır. Görünen o ki iki ülke arasındaki rekabet uzun yıllar daha devam edecek.