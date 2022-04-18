Arjantin’de Saat Kaç? Türkiye Arjantin Saat Farkı İle Buenos Aires’te Şu An Saat Kaç?

Arjantin'de saat kaç sorusu, Arjantin'i özellikle gezmek ve keşfetmek isteyen kişiler için oldukça mühim bir konudur. Arjantin Güney Amerika ülkesidir ve bu sebepten ötürü Türkiye ile aralarındaki coğrafi mesafe oldukça fazladır. İki ülke arasında meridyen farklılıklarına sebep olan bu coğrafi uzaklıktan dolayı, iki konum arasında var olan saat farkı 6'dır. Türkiye Arjantin'den 6 saat ileridedir. GMT-3 zaman dilimini kullanmakta olan Arjantin'de yerel saat tektir ve yerel saat bilgisi Buenos Aires'e göre hesaplanmıştır. Havaların iki ülke üzerinde aynı gün içinde fakat farklı saatlerde kararması durumu görülebilir. Arjantin'e ya da sadece Buenos Aires'e yolculuk yapmak isteyen insanlar, Türkiye'den yola çıkmadan önce, Arjantin ile aralarındaki saat farkını bilmelidirler. Bu hakimiyet ve farkındalık durumu, gidilen konumda yaşamı daha da rahatlatacaktır ve kafa karışıklıklarının da önüne geçecektir.

Arjantin'de Saat Kaç?

Atlas Okyanusu'yla iki rotada kesişen Arjantin ve Türkiye arasında 6 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır. Dünya üzerinde ülkeler arası saat farklılıkları enlemler, boylamlar ve meridyenler gibi coğrafi olgulara bağlı olarak sürekli değişmektedir. Bunlara karşın; Arjantin Türkiye'den 6 saat daha geridedir.

Arjantin Türkiye Saat Farkı

GMT-3 zaman dilimini kullanan Arjantin ile GMT+3 zaman dilimini kullanan Türkiye arasında 6 saatlik bir saat farkı mevcuttur. Türkiye Arjantin ülkesinden daha ileridedir. Örneğin Türkiye'de saat 01:45 ise Arjantin'de saat 19:00 olacaktır.

Arjantin Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Coğrafi olarak Türkiye'nin oldukça Batı'sında ve bir o kadar da Güney'inde yer alan Arjantin ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bulunan meridyen farklılıkları; iki ülke arasındaki saat farkının artmasına sebep olmuştur. Arjantin ve Türkiye arasında 6 saat fark bulunmaktadır. Arjantin Türkiye'den 6 saat geride, Türkiye ise Arjantin'den bir saat daha ileridedir.