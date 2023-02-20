Ark Ne Demek? Bulmacada Ark Ne Anlama Gelir, Eş Anlamlısı Nedir?

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Ark Ne Demek?

Ark kelimesinin özellikle Anadolu'da yaygın olarak kullanılan bir sözcük olduğuna şahit olmuşsunuzdur. Anadolu'da bu kelime daha çok "hark" şeklinde kullanılır. Kelimenin doğru yazımı ve kullanım şekli "ark" biçimindedir. Akarsu boyundan tarlalara su vermek için açılan suyollarına "ark" denir. Anadolu'nun farklı bölgelerinde ilgili kelimenin aşağıdaki eşanlamlıları şeklinde kullanıldığını da görebilirsiniz.

Kanal

Hark

Garık

Cedvet

Cetvel

Bulmacada Ark Ne Anlama Gelir?

Ark kelimesinin, bulmacalarda sorulan bazı soruların da karşılığı olduğu dikkat çeker. Suyolu ya da kanal şeklinde sorulan soruların karşılığı bulmacalarda "ark" şeklinde çıkar. TDK sözlüğündeki anlam incelendiğinde ise kelimenin iki farklı anlamının olduğu dikkat çeker. Kelimenin ilk anlamı "tarlalarda suyollarının açılması için açılan kanal" demektir. Diğer anlam ise "bir yere ulaşılması için kat edilmesi gereken yol" demektir. Ark kelimesinin kullanımı ile ilgili aşağıdaki örnek cümle yapılarını da inceleyebilirsiniz.