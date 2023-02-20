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Giriş Tarihi: 20.2.2023 15:20 Son Güncelleme: 20.2.2023 15:20

Ark Ne Demek? Bulmacada Ark Ne Anlama Gelir, Eş Anlamlısı Nedir?

Öz Türkçede ve günlü hayatta kullanılan bazı kelimelerin anlamı bilinmeyebilir. Bu kapsamda kullanılan kelimelerden biri de ark sözcüğüdür. Ark ne demek? Bu sözcüğün bulmacalarda da geçtiğine şahit olursunuz. Bulmacada ark ne anlama gelir? Ark kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sosyal medyada da bu kelimenin zaman karşınıza çıktığını görebilirsiniz. Sosyal medya ve instagramda ark ne demek? Ark neye denir sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

Ark Ne Demek? Bulmacada Ark Ne Anlama Gelir, Eş Anlamlısı Nedir?

Ark ne demek sorusunun yüzeysel şekilde anlamını öğrenmek için derhal sözlük araştırması yapabilirsiniz. Ark neye denir sorusunun cevabı TDK sözlüklerinde mevcuttur. Bulmacada ark ne anlama gelir sorusu da merak edilenlerden biridir. Kelimenin eş anlamlısı nedir diye de merak edebilirsiniz. Sosyal medya ve ınstagramda ark ne demek sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Ark Ne Demek?

Ark kelimesinin özellikle Anadolu'da yaygın olarak kullanılan bir sözcük olduğuna şahit olmuşsunuzdur. Anadolu'da bu kelime daha çok "hark" şeklinde kullanılır. Kelimenin doğru yazımı ve kullanım şekli "ark" biçimindedir. Akarsu boyundan tarlalara su vermek için açılan suyollarına "ark" denir. Anadolu'nun farklı bölgelerinde ilgili kelimenin aşağıdaki eşanlamlıları şeklinde kullanıldığını da görebilirsiniz.

  • Kanal
  • Hark
  • Garık
  • Cedvet
  • Cetvel

Bulmacada Ark Ne Anlama Gelir?

Ark kelimesinin, bulmacalarda sorulan bazı soruların da karşılığı olduğu dikkat çeker. Suyolu ya da kanal şeklinde sorulan soruların karşılığı bulmacalarda "ark" şeklinde çıkar. TDK sözlüğündeki anlam incelendiğinde ise kelimenin iki farklı anlamının olduğu dikkat çeker. Kelimenin ilk anlamı "tarlalarda suyollarının açılması için açılan kanal" demektir. Diğer anlam ise "bir yere ulaşılması için kat edilmesi gereken yol" demektir. Ark kelimesinin kullanımı ile ilgili aşağıdaki örnek cümle yapılarını da inceleyebilirsiniz.

  • Tarlaya ark yolu açmak için tam 2 gün emek sarf etti.
  • Ark yollarının hemen hepsi akarsulardan başlar.

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