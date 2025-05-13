Arka Plan Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Arkaplan Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede bazı kelime grupları, konuşma dilinde birleşik gibi algılanabilir. Bu algı, genellikle kullanım sıklığına ve kelimelerin ses uyumuna bağlı olarak gelişir. Ancak anlamını koruyan kelimelerden oluşan tamlamaların yazımı, sadece duyuma göre değil; dil bilgisel kurallara göre değerlendirilmelidir. Arka plan nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır gibi sorular doğru yazım kurallarına dikkat etmek isteyen herkesin aklını kurcalayabilecek sorulardır.

Arka Plan Nasıl Yazılır?

Arka plan ifadesi, yazım açısından ayrı yazılır. Bu yapı, "arka" ve "plan" olmak üzere iki kelimenin birleşiminden oluşur. "Arka" kelimesi burada yön belirten bir sıfat gibi görev yapar; "plan" ise görsel ya da düşünsel bir yapının tanımını oluşturur. Her iki kelime de kendi anlamını korur ve birleşik yazıldığında yeni bir kelime oluşturmaz. Bu nedenle dil bilgisel açıdan ayrı yazılması gerekir.

TDK'ye Göre Arkaplan Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre "arka plan" ayrı yazılır. TDK'nin Yazım Kılavuzu'nda bu ifade, iki kelime hâlinde gösterilmiştir. Bu da demektir ki, her iki sözcük hem anlam hem de yapı bakımından bağımsız kabul edilmekte ve birlikte kullanıldıklarında birleşik bir sözcük oluşturmamaktadırlar.