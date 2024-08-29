Arkadan Vuran Ayakkabı İçin Ne Yapılır? Ayakkabı Arkadan Vuruyor Ne Yapmalıyım?

Yeni bir ayakkabı aldığınızda ya da internetten sipariş ettiğiniz ayakkabıyı giydiğinizde en sık yaşayabileceğiniz sorun ayakkabının ayağınızı vurmasıdır. Tüm vücudumuzun yükünü cömertçe taşıyan ayaklarımızın rahatsız olması ise ciddi bir sıkıntıdır. Bu sıkıntıyı kolayca gidermek ve ayakkabı ayağıma vuruyor ne yapmalıyım sorusu ile arkadan vuran ayakkabı için ne yapılır sorularının cevaplarını öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin.

Ayakkabılar Neden Vurur?

Ayakkabıların ayağınızı vurmasının pek çok farklı nedeni vardır. Bu nedenler;

İlk neden yanlış numara seçimidir. Kendi ayakkabı numaranızdan daha küçük bir ayakkabı aldıysanız ayakkabı kaçınılmaz olarak ayağınızı vuracaktır.

Ayakkabının kalıbının dar olması da ayağınızı vurmasına neden olacaktır.

Ayakkabının yapıldığı malzemenin sertliği aynı sonucu almanıza yol açar.

Ayakkabı alışverişinde kriterin estetik olması kullanıcıları zor durumda bırakabilir. Ayakkabı güzel olduğu için ayağınızın şekline uymayan bir seçim yaptığınızda da vurma durumu yaşarsınız. Örneğin taraklı bir ayağınız varsa burnu daralan ayakkabı tercih etmeniz uygun değildir.

Hakiki deri ayakkabılar başta olmak üzere her ayakkabı değişen oranlarda ayağınızın şeklini alır. Ayakkabı henüz ayağınızın biçimini almadı ve ayağınızı kavramadıysa ilk etapta ayağınızı vurabilir.

Ayakkabılarınızı gün içinde çok uzun süre giyiyorsanız ve sürekli hareket ediyorsanız ayakkabınız ayağınıza yoğun şekilde sürtünecek bu da vurma durumunu yaratacaktır.

Ayakkabının Arkadan Vurmasına Ne İyi Gelir?

Ayakkabının ayağa vurması gerçekten acılı ve sıkıntılı bir durumdur ama çözümsüz değildir. Vuran ayakkabıyı dolabın bir köşesine atmayı ya da bir başkasına hediye etmeyi çözüm olarak görmeyenler için pratik yollar var.

Ayakkabı vurmasına en klasik çözüm yara bandı kullanmaktır. Günümüzde bu klasik çözüm geliştirilmiş ve bu için özel olarak tasarlanan yastıklı pedler ile silikon yara bantları ve silikon pedler üretilmiştir. Bu ürünleri kullanarak ayakkabının vurmuş olduğu bölgeyi korumak mümkündür.

Vazelin yaralı yeri tahrişten koruduğu ve nemlendirdiği için kolay bir çözüm olabilir. Özellikle ayakkabı yeni alındığında ayağın arka kısmına vazelin sürülerek giyildiğinde sorun hiç yaşamadan aşılabilir.

Koltuk altı rol – onları da vazelin ile aynı etkiyi gösterebilir. Bu yüzden denemeye değerdirler.

Ağrı giderici ve hücre yenileyici etkisi nedeniyle aloe vera jeli de ayakkabı vurmaları için tavsiye edilir. Bunun için evde yetiştirilen aleo vera bitkisini kullanmak mümkündür. Böylece hem masrafsız hem de %100 doğal bir çözüm bulunmuş olur.

Bebekler için üretilen pişik kremleri ve pudralar da işe yarayabilir. Hassaslaşmış ve kızarmış olan ayağa pişik kremi ya da pudra sürüldüğünde kızarıklığın gittiği ve derinin rahatladığı görülecektir.

Her derde deva olan elma sirkesi bu iş için de ideal. Doğal bir antiseptik olan elma sirkesi ilerlemiş ayak vurma problemlerinde ve su toplamış ayaklarda yaralı bölgeyi temizlemek için pamuğa dökülerek uygulanabilir.

Yeşil ya da siyah fark etmeksizin herhangi bir çay poşetini ya da çayı pamuğa dökerek ayağınızın şişmiş bölgesine uygulayabilirsiniz. Şişlik inecek ve bölge yatışacaktır.

Hindistancevizi yağı yaraları iyileştirici özelliği nedeniyle su toplayan bölgede kullanılabilir.

İnce tabaka halinde ayakkabının vurduğu yere süreceğiniz çiğ yumurta da ayağınıza iyi gelecektir.

Diş macunu da ayağınızı kurutarak iyileşmesini hızlandıracaktır.

Ayakkabının Vurmaması İçin Ne Yapılır?

Ayakkabının vurmaması için doğru ayakkabı seçimi yapmak önemlidir. Uzun süre ayağın ayakkabı içinde kalmaması ve yumuşak malzemelerden üretilmiş ayakkabıların tercih edilmesi de önlemler arasında yer alır. Ama genellikle ayakkabılar dar oldukları ve ayağa uymadıkları için ayakları vururlar. Yani vurmaların önlenmesi için ayakkabının genişletilmesi ve ayakkabının iç dokusunun yumuşatılası önemli birer çözüm olabilir. Bunun için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz;