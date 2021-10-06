Arkadaş eş anlamlısı nedir? Arkadaş kelimesinin eş anlamlısı

Arkadaş kelimesi en kıymetli kelimelerimizden biridir. İnsanın ailesi dışında en kıymet verdiği de arkadaşlarıdır. Peki, arkadaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?

ARKADAŞ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Arkadaş kelimesinin birden fazla arkadaş kelimesi bulunmaktadır. Dost kelimesi arkadaş kelimesinin en bilindik eş anlamlılarından biridir. Bunun dışında yaren, refik, yoldaş kelimeleri de arkadaş kelimesinin yerine kullanılmaktadır.

ARKADAŞ KELİMESİNİN ANLAMI

Arkadaş; birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, bacanak, eş, yâren, yoldaş ve bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik anlamlarına gelmektedir.7

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