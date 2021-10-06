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Giriş Tarihi: 6.10.2021 08:51

Arkadaş eş anlamlısı nedir? Arkadaş kelimesinin eş anlamlısı

Arkadaş eş anlamlısı nedir? Arkadaş kelimesinin eş anlamlısı

Birbirine sevgi ve saygı duyan ve birbiriyle pek çok şey paylaşan insanların birlikteliği için kullanılan arkadaş kelimesinin zıttı olarak da düşman kelimesi kullanılmaktadır. Peki, arkadaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Arkadaş kelimesi en kıymetli kelimelerimizden biridir. İnsanın ailesi dışında en kıymet verdiği de arkadaşlarıdır. Peki, arkadaş kelimesinin eş anlamlısı nedir?

ARKADAŞ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Arkadaş kelimesinin birden fazla arkadaş kelimesi bulunmaktadır. Dost kelimesi arkadaş kelimesinin en bilindik eş anlamlılarından biridir. Bunun dışında yaren, refik, yoldaş kelimeleri de arkadaş kelimesinin yerine kullanılmaktadır.

ARKADAŞ KELİMESİNİN ANLAMI

Arkadaş; birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, bacanak, eş, yâren, yoldaş ve bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik anlamlarına gelmektedir.7

ARKADAŞ KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Dostlarımla vakit geçirmeyi çok severim.
  • Ona yarenlik edersen bu sorunu daha kolay atlatır.
  • İki refik, sevgili arkadaşlarını yalnız bırakmak istemediler.
  • O benim en sevdiğim arkadaşım.
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Arkadaş eş anlamlısı nedir? Arkadaş kelimesinin eş anlamlısı
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