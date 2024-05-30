Arkadaş Eş Anlamlısı Nedir? Arkadaşın Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Arkadaş sözcüğü günlük hayatta çok sık kullanılan kelimelerden biridir. Dilimizde kullandığımız birçok kelimenin eş anlamlısı vardır. Bunların arasında arkadaş kelimesinin olup olmadığını bilmek için arkadaş eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtlarına göz gezdirmek gerekir. Arkadaş kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı gibi konular eş anlamlılar öğrenilirken karşımıza çıkmaktadır.

Arkadaş Eş Anlamlısı Nedir?

Arkadaş, TDK sözlüklerinde 'birbirini yakından tanıyan, seven ve ortak noktaları olan yakın kimse/kimseler' anlamıyla geçen bir sözcüktür. Türkçe kökenli bir sözcük olan arkadaşın eş anlamlısı 'dost, yaren, yoldaş ve refik' kelimeleridir. Bahsi geçen her kelime arkadaş kelimesinin eş anlamlısıdır ve aynı anlamı taşırlar.

Arkadaş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük Ve Cümle İçinde Kullanımı

Arkadaş kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerinin TDK sözlüklerine baktığımızda dost, yaren, refik ve yoldaş kelimeleri olduğunu görmekteyiz. Bu eş anlamlı kelimelerin akılda kalıcı olması için her birini cümle içinde kullanarak örneklendirdik;