Arkadaşlık Şiirleri - En Güzel, Kısa, Uzun, Anlamlı Arkadaşlık İle İlgili Şiirler

Arkadaş, acı tatlı her duyguyu gönül rahatlığıyla paylaştığımız kişidir. Dünya üzerinde dert ortağı, sırdaş deyince ilk akla gelen kişi arkadaştır. Arkadaşa duyulan sevgi, vefa, sitem ya da özlem gibi duyguları anlatan birçok anlamlı kısa ve uzun arkadaşlık ile ilgili şiirler vardır. Dosta verilecek anlamlı hediyeler arasında en güzel arkadaşlık şiirleri yer alır.
Sevincimizi, kederimizi, sırrımızı gün gelince ekmeğimizi paylaştığımız arkadaşlar hayatımızın her döneminde en yakınlarımız arasında yer alır. Arkadaşa duyulan sevgi ve hürmeti, bazen ise sitem ve kırgınlığı şiirle ifade etmek isteyenler için en güzel arkadaşlık şiirlerinden bazıları şunlardır;
Bir gece habersiz bize gel
Merdivenler gıcırdamasın
Öyle yorgunum ki hiç sorma
Sen halimden anlarsın
Sabahlara kadar oturup konuşalım
Kimse duymasın
Mavi bir gökyüzümüz olsun kanatlarımız
Dokunarak uçalım.
Cahit Külebi
Unutalım mı şimdi kente indiğimiz o ilk günü
Sabahlara kadar okuduğumuz o kitapları
Sabahlara kadar düşüncelerimizde yaşattığımız hayallerimizi
Kar aydınlığında yürüdüğümüz o yolları
Sen dostumdun benim gülünce güneşler açan
Bulutlara rüzgara asarım suretini her akşam
Her akşam mektup yazarım dağlar kadar
Kayıp bir adresten geliyor sesin şimdi, üşüyorsun
Unutma dostumsun sen, neredeysen orda ölmek isterim!
Ahmet Telli
Sana dostluğumu içimden söküp
Bahçene dikmeliyim.
Meyvalar bol meyvalar,
Yaz akşamları terleyen sürahilerdeki sular.
Burada; içimin sökülmüş, kurt üşüşmüş fidanlığında
Düşmanlıklarımın, hasetlerimin ve namussuzluğun
Sarışın, acı yeşil ağaçlarında
Zehir gibi bir kış akşamı
Poyrazdan masun bir kulübe göreceksin
Azizim sen, uzun bir yolculuğa çıkmışsın
Tipi birdenbire bastırmış
uzaklardan mavi fenerli bir araba geçmiş
Yakınlarda at kişnemiş
Bir süvari; şarkısını birdenbire kesip
Yıldırım gibi uzaklaşmış
Ova; alabildiğine uzak, göz alabildiğine düzlük.
Sait Faik Abasıyanık
Hayat her zaman cömert davranmaz bize,
Tersine çoğu kez zalimdir.
Her zaman aynı fırsatları sunmaz,
Toyluk zamanlarını ödetir.
Hoyratça kullandığımız arkadaşlıkların,
Eskitmeden yıprattığımız dostlukların,
Savurganca harcadığımız aşkların hazin hatırasıyla
Yapayalnız kalırız bir gün
Bir akşamüstü yanımızda kimse olmaz,
Ya da olanlar olması gerekenler değildir
Murathan Mungan
Arkadaş, iyi bir günü
Sakla kötü günlere
İyi bir dostu da öyle
Güleç bir yüzü de sakla
Sakla yiğitliği korkaklığı sevgiyi
Kini sakın saklama
Ağaç dik, sula çiçekleri
Çocukları görünce gülsün gözlerinin içi
Üç günlük dünya
De, bağışla herkesi
Söz götüreni, söz getireni
Kalleşi hayını sakın bağışlama
Arkadaş, ezberle ya da yaz bir yana
Otogarlarda, istasyonlarda
Ayrılık sözlerini
Hastanelerde, mapushanelerde
Söylenen türküleri
Ezberle ve sakın unutma
Ali Püsküllüoğlu