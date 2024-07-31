Arkadaşlık Şiirleri - En Güzel, Kısa, Uzun, Anlamlı Arkadaşlık İle İlgili Şiirler

Arkadaş, acı tatlı her duyguyu gönül rahatlığıyla paylaştığımız kişidir. Dünya üzerinde dert ortağı, sırdaş deyince ilk akla gelen kişi arkadaştır. Arkadaşa duyulan sevgi, vefa, sitem ya da özlem gibi duyguları anlatan birçok anlamlı kısa ve uzun arkadaşlık ile ilgili şiirler vardır. Dosta verilecek anlamlı hediyeler arasında en güzel arkadaşlık şiirleri yer alır.

En Güzel Arkadaşlık İle İlgili Şiirler

Sevincimizi, kederimizi, sırrımızı gün gelince ekmeğimizi paylaştığımız arkadaşlar hayatımızın her döneminde en yakınlarımız arasında yer alır. Arkadaşa duyulan sevgi ve hürmeti, bazen ise sitem ve kırgınlığı şiirle ifade etmek isteyenler için en güzel arkadaşlık şiirlerinden bazıları şunlardır;

Bir gece habersiz bize gel

Merdivenler gıcırdamasın

Öyle yorgunum ki hiç sorma

Sen halimden anlarsın

Sabahlara kadar oturup konuşalım

Kimse duymasın

Mavi bir gökyüzümüz olsun kanatlarımız

Dokunarak uçalım.

Cahit Külebi

Unutalım mı şimdi kente indiğimiz o ilk günü

Sabahlara kadar okuduğumuz o kitapları

Sabahlara kadar düşüncelerimizde yaşattığımız hayallerimizi

Kar aydınlığında yürüdüğümüz o yolları

Sen dostumdun benim gülünce güneşler açan

Bulutlara rüzgara asarım suretini her akşam

Her akşam mektup yazarım dağlar kadar

Kayıp bir adresten geliyor sesin şimdi, üşüyorsun

Unutma dostumsun sen, neredeysen orda ölmek isterim!

Ahmet Telli

Sana dostluğumu içimden söküp

Bahçene dikmeliyim.

Meyvalar bol meyvalar,

Yaz akşamları terleyen sürahilerdeki sular.

Burada; içimin sökülmüş, kurt üşüşmüş fidanlığında

Düşmanlıklarımın, hasetlerimin ve namussuzluğun

Sarışın, acı yeşil ağaçlarında

Zehir gibi bir kış akşamı

Poyrazdan masun bir kulübe göreceksin

Azizim sen, uzun bir yolculuğa çıkmışsın

Tipi birdenbire bastırmış

uzaklardan mavi fenerli bir araba geçmiş

Yakınlarda at kişnemiş

Bir süvari; şarkısını birdenbire kesip

Yıldırım gibi uzaklaşmış

Ova; alabildiğine uzak, göz alabildiğine düzlük.

Sait Faik Abasıyanık

Hayat her zaman cömert davranmaz bize,

Tersine çoğu kez zalimdir.

Her zaman aynı fırsatları sunmaz,

Toyluk zamanlarını ödetir.

Hoyratça kullandığımız arkadaşlıkların,

Eskitmeden yıprattığımız dostlukların,

Savurganca harcadığımız aşkların hazin hatırasıyla

Yapayalnız kalırız bir gün

Bir akşamüstü yanımızda kimse olmaz,

Ya da olanlar olması gerekenler değildir

Murathan Mungan

Arkadaş, iyi bir günü

Sakla kötü günlere

İyi bir dostu da öyle

Güleç bir yüzü de sakla

Sakla yiğitliği korkaklığı sevgiyi

Kini sakın saklama

Ağaç dik, sula çiçekleri

Çocukları görünce gülsün gözlerinin içi

Üç günlük dünya

De, bağışla herkesi

Söz götüreni, söz getireni

Kalleşi hayını sakın bağışlama

Arkadaş, ezberle ya da yaz bir yana

Otogarlarda, istasyonlarda

Ayrılık sözlerini

Hastanelerde, mapushanelerde

Söylenen türküleri

Ezberle ve sakın unutma

Ali Püsküllüoğlu