Arke Nedir? Arke Prokaryot Mu, Ökaryot Mu, Bakteriden Farkı Ne?

Bakteri mi yoksa değil mi diye düşünenler arke nedir sorusuna yanıt arar. Arke Prokaryot mu diye merak edenler için bu canlılar Prokaryot hücre düzenine sahiptir. Öğrenciler, arke bakteri farkı nedir diye merak edebilir. Arkeler tek hücreli mi diye soranlar için bu organizmalar tıpkı bakteriler gibi tek hücrelidir. Bakteri ile arasındaki farkın ne olduğunu anlamak isteyenler, arkelerin özellikleri neler diye sorar. Arke neye denir?

Arke Nedir?

Arkeler, yapı olarak bakterilere benzer, ancak genetik ve biyokimyasal olarak Ökaryotlardan farklıdırlar. Bir zarla sınırlandırılmış çekirdekleri yoktur. Bu nedenle, arkeler ve bakterilere Prokaryotlar denir. Arkeleri, bir grup tek hücreli mikroorganizma oluşturur ve önemli bir Prokaryot grubudur. Ne çekirdeğe ne de hücre içi organellere sahiptirler. Bakterilerden farklı hücre yapıları, yaşam alanları ve diğer özellikleri ile onlar gibi olmadıkları kanıtlanmıştır. Arkeler kendi aralarında üç gruba ayrılırlar. Bunlar şu şekildedir:

Metanojenler - (metan üretirler)

Halofiller - (tuz sevenler)

Termoasidofiller - (sıcak ortamlarda oluşanlar)

1.Arkelerin en önemli özelliği, okyanus, bataklık, sıcak su kaynakları, çöplükler, kanalizasyon ile asidik ve bazik bölgelerde yaşamalarıdır. Oksijenin az olduğu bölgelerde yaşadıkları gibi normal koşullarda da yaşamlarını sürdürürler.

2.Birtakım arke türlerinde hücre duvarı yoktur.

3.Şekillerine bakıldığında çubuk, spiral, dikdörtgen ve küresel oldukları görülür.

4.Zorlu koşullarda yaşamaya elverişli bir yapıya sahiptirler.

5.DNA'larında protein kılıfı yani kromozom vardır.

6.Mayoz olarak değil bölünerek çoğalırlar.

Bakteriler ile Arkeler Arasındaki Fark Nedir?

Arkeler ile bakteriler arasında bulunun temel farklar aşağıda belirtilmiştir. Bunlar:

1.Arkelerin oluşum sırasında geçirdikleri metabolik süreç Ökaryotlara benzer.

2.Arkelerde sahte-peptidoglikan varken, bakterilerde ise peptidoglikan vardır.

3.Bakterilerin hücre zarlarında ester bağları vardır. Arkelerde ise eter bağları bulunur.

4.Kanamycin, chloramphenicol, rifampicin ve anisomycin türevi antibiyotiklere arkeler, bakterilerden daha farklı tepki verir. Bunun nedeni ise hücre yapılarının farklılığıdır.

5.Arkelerin ve bakterilerin promoter yapısı aynı değildir. Bu yapı, DNA'nın kopyalanmasında rol oynar.

6. Bakterilerde fotosentez sadece klorofil sayesinde yapılır, ancak arkeler klorofil kullanmadan da bunu yapar.