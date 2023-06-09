Arkeler, biyoloji alanında karşımıza çıkan bir canlı türüdür. Bu canlıların fotosentez yapıp yapmadığı merak edilen konular arasında yer almaktadır. Birçok kişi arkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için arama motorları üzerinden çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için arkeler fotosentez yapar mı, fotoototrof arke var mı gibi merak edilen soruların yanıtlarına yer verdik.

Arkeler Fotosentez Yapar Mı?

Arkeler tek hücreye sahip canlılar arasında bulunmaktadır. Arkelerle ilgili birçok farklı bilimsel çalışma yapılmış ve bakteri türleri arasında olduklarına kanaat getirilmiştir. Ancak sonrasında DNA analizleri detaylı bir şekilde incelenmiş ve bakteri olmadıkları ortaya çıkarılmıştır. Mikrobik canlı olarak da isimlendirilen bu canlılarla ilgili arke fotosentez yapar mı sorusu son zamanlarda en sık araştırılan sorulardan biridir. Arkelerin besin üretme gibi bir nitelikleri bulunmamaktadır. Bu tek hücreli canlılar içerisinde fotosentez yapabilen bir tür mevcut değildir. Bu mikrobik canlılar yalnızca fotofosforilasyon yapabilme becerisine sahiptir. Ancak besin üretme gibi özellikleri yoktur.

Fotoototrof Arke Var Mı?

Arkeler tek hücreli canlılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya üzerinde yaygın olarak bu canlılara rastlanılmaktadır. Işık enerjisini kimyasal enerjiye çevirerek organik madde üretiminin sağlanmasına katkıda bulunan mekanizma, fotosentez olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda arkeler klorofil taşır mı sorusu gündeme gelmektedir. Bu mikrobik canlılar fotosentez yapabilme özelliğine sahip değildir. Dolayısıyla bu canlılar arasında fotoototrof yapan bir tür mevcut değildir. Çünkü bu canlılarda yeşil renge sahip bir pigment olarak bilinen klorofil pigmenti bulunmamaktadır. Fotosentez yapabilen ve fotoototrof sınıfına giren canlılar yalnızca yeşil bitkiler ile fotosentik bakteri çeşitleridir.