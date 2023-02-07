Hepimiz hayatımızın bir döneminde mutlaka dünyanın veya canlıların nasıl oluştuğunu ve ortaya çıktığını merak etmişizdir. Antik Yunan'da yaşamış bir çok filozof ise dünyanın sırrının arkhe kelimesinde gizli olduğunu düşünmüşlerdir. Biz de sizler için şu soruların cevaplarını derledik; arkhe nedir, felsefede arkhe ne demek, arkhe problemi, filozofların arkhe görüşleri, Thales'e göre arkhe nedir?

Arkhe Nedir? Filozofların Görüşlerine ve Thales'e Göre Felsefede Arkhe Ne Demek?

Arkhe kelimesi 'başlangıç', 'ilk', 'ilk neden' anlamlarına gelmektedir. Batı felsefesinin ve özellikle Sokrates'ten önceki Eski Yunan Felsefesi'nin en önemli tabirlerinden biridir. Metafiziğin ve fizik biliminin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bu sözcük, felsefeciler arasında 'fizikçiler' de denen Batı Anadolu kıyılarında yaşamış Sokrates öncesi filozofların kullandığı şekliyle "ilke", "ana madde", "temel" anlamlarını kazanmıştır.

Bilinen tarihte bu sözcüğü felsefi anlamda ilk kullanan kişi ilk filozof dayılan Thales'tir. Her şeyin arkhesi sudur düşüncesini dile getirmiştir. Bu söylemiyle felsefenin kurucusu sayılmaktadır. Thales'in bu fikre yüksek dağlarda bulduğu deniz canlısı fosillerinden yola çıkarak vardığı tahminler arasındadır.

Bu geleneği sürdüren Thales'in öğrencisi Anaksimandros, varlığın arkhesini betimlemek için su gibi belirgin bir maddeyi kullanmamış, bunun yerine soyut bir kavram kullanmıştır: aperion. Bu kelime "sınırsız", sonsuz" gibi anlamlara gelmektedir. Bunun dışında Anaksimendros'un genç yoldaşı Anaksimenes ise arkhenin hava olduğunu söyler. Kosmos'un, düzenli evrenin, havanın genleşip sıkışmasıyla meydana geldiğini iddia etmektedir. Yine bu eski filozoflara göre temelde doğada dört element bulunmaktaydı. Bu elementlerin kökeni ise ateş, su, hava, topraktır.