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Giriş Tarihi: 22.5.2024 09:23 Son Güncelleme: 22.5.2024 09:23

Armağan Eş Anlamlısı Nedir? Armağanın Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler, yazılışları farklı olmasına rağmen anlam olarak aynı kalan ya da birbirlerine çok yakın olan sözcükler olarak bilinir. Birbirleri yerine kullanıldıkları zaman, herhangi bir anlam bozukluğuna da neden olmazlar. Eş anlamlı kelimeye sahip olan sözcüklerden biri de armağandır. Armağanın eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı bilinmesi için öncelikle armağan eş anlamlısı nedir sorusu yanıtlanmalıdır.

Armağan Eş Anlamlısı Nedir? Armağanın Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Anlamdaş, sinonim ve müteradif isimleriyle de bilinen eş anlamlı kelimeler, genellikle birbirlerinin yerine kullanılabilir. Üstelik aynı cümle içerisinde birbirleri yerine kullanıldıklarında anlamda değişikliğe neden olmazlar. Armağan eş anlamlısı nedir sorusu yanıtlandığında, armağanın eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı oldukça kolaydır.

Armağan Eş Anlamlısı Nedir?

Armağan kelimesinin birden fazla eş anlamlı sözcüğü vardır. Bunlardan en bilineni hediye kelimesidir. Armağan kelimesinin bütün eş anlamlı kelimeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Hediye

  • Mükafat

  • Ödül

Armağanın Eş Anlamı Sözcüklerin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Armağan kelimesinin eş anlamlı kelimeleri bilindikten sonra, cümle içerisinde kullanmak oldukça basittir. Armağanın eş anlamlı kelimelerinin cümle içerisindeki kullanımlarına örnekler aşağıdaki gibi verilebilir:

  • En sevdiğim oyuncağımı sana armağan etmek istiyorum. / En sevdiğim oyuncağımı sana hediye etmek istiyorum.

  • Doğum günü için ona en uygun armağanı aldım. / Doğum günü için ona en uygun hediyeyi aldım.

  • Canım köpeğimin eve geri dönmesi benim için en güzel armağan oldu. / Canım köpeğimin eve geri dönmesi benim için en güzel hediye oldu.

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Armağan Eş Anlamlısı Nedir? Armağanın Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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