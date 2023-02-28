Armageddon Nedir? Armageddon Savaşı Melhame-i Kübra İle Aynı Savaş Mı, Hangi Dine Ait?

Kıyamet alametlerinden biri olarak bilinen Armageddon nedir diye detaylı bir araştırma yaptık. Bu araştırmamızın neticesinde bulduğumuz sonuçlar arasında Armageddon ne demek, hangi din sorularının yanıtları da mevcut. Aynı zamanda Armageddon ile Melhâme-i Kübra aynı savaş mı onu da bulduk. İçeriğimizin devamında Armageddon nedir sorusunun cevabıyla beraber diğer tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Armageddon Ne Demek?

Armageddon kelimesine baktığımız zaman anlamı şu şekildedir:

- Müthiş savaş.

- Mahşer.

- İyilerle kötüler arasındaki son savaş.

- Tanrı ile şeytan arasındaki son savaş.

Armageddon Nedir?

Kıyamet alametleri her dinde olduğu gibi aynı zamanda bir çok batıl dinde ve felsefede de bulunmaktadır. Kainatın, dünyanın ve insanlığın yok olacağını sadece dinler değil, modern bilim de kabul etmektedir.

Dinler, evrenin son günleri ile ilgili bazı bilgiler vermektedirler. Vahiy ile beslenen kaynaklar kıyamet öncesi yaşanacakları, alametleri bizlere bildirirler.

Dünyanın üç büyük dini olan Yahudi - Hristiyan - İslam kaynaklarını incelediğimiz zaman, kıyamet alametleri ile alakalı pek çok konuda benzerlikler olduğunu görürüz.

Bunun yanı sıra farklılık olarak Eski ve Yeni Ahit'i incelediğimiz zaman kıyamet alameti olarak büyük bir savaştan yani Armageddon Savaşı'ndan bahsedilir.

İncil'e göre insanlık tarihinin son savaşı olacak olan Armageddon Savaşı gerçekleştikten sonra yeryüzünde bir daha savaş olmayacaktır. Bu savaşta iyiler ve kötüler son defa karşı karşıya gelecek ve kötülük sonsuza kadar yenilecektir. Hristiyanlık inancına göre tanrı, yani Hz. İsa, bizzat bu savaşta yer alacaktır.

Armageddon'da savaşacak olanlar Mesih ile onu izleyen, emrindeki meleklerden oluşan göksel ordulardır. Karşılarında olanlar ise, İsrail'in de aralarında olduğu bütün dünya krallarıdır. Musevi inancı İsa'yı Mesih olarak kabul etmediği gibi, onlar açısından Kitabı Mukaddes'in Malaki kitabından sonraki kısımları da geçersizdir. Bu açıdan da Armageddon sözcüğünün günümüzdeki İsrail kavramıyla bir ilgisi yoktur. Çünkü Armageddon savaşını ele alan Vahiy kitabı, Tevrat'ta değil İncil'de yer alır. Ayrıca, Kitabı Mukaddes'te geçen İsrail, Siyon, Yeruşalim gibi sözcükler, İsa'dan sonraki dönemde yalnızca gökteki asıllarını simgelemek amacıyla kullanılırlar ve ne yeryüzündeki İsrail devletini ne de İsraillileri kapsar.

Dünya'nın sonu ifadesi ise dünya sözcüğüyle neyin kastedildiği ile ilgilidir. Dünya hem Yerküre için, hem de üzerindeki insanlar ve düzen için kullanılan bir sözcüktür. Vahiy kitabındaki kastedilen dünya, Dünya'nın üzerindeki eski düzenin taraftarları olan insanlardır. Vahiy kitabına göre ortadan kalkacak olan önceki düzendir.

Armageddon sözcüğü esas olarak kesin zaferi anlatmak için kullanılan bir terimdir. Dünya'nın eski düzeninin ortadan kalkacağına ilişkin güvenceyi perçinlemek amacıyla kullanılan bir sözcüktür.

Armageddon İle Melhâme-i Kübrâ Aynı Savaş Mı?

Armageddon ya da Melhâme-i Kübrâ, dini kaynaklara göre Dünya'nın sonuna gelindiğinde olacağı kehanet edilen büyük kıyamet savaşının adıdır.

İslam'da Melhame-i Kübra olarak bilinen savaş ile Hristiyanlık ve Musevilikte Armageddon olarak bilinen savaş temelde aynı şeyi ifade etmektedir. Aralarındaki temel farklılık ise olması beklenen bu savaşın genel içeriği ile alakalı üç farklı dinin yaklaşımlarıdır. İslam'da bu savaşın Amik ovasında; Hristiyanlık ve Musevilikte ise Megiddo dağının eteklerinde yapılacağına inanılmaktadır. "Megiddo dağının etekleri"nden Amik ovasının kastedilip kastedilmediği ise net olarak bilinmemektedir. İslam inancında bu savaşın Mehdi'nin ortaya çıkışı olacağına ve Mesih'in bu savaşta yer almayacağına inanılırken; Hristiyanlık ve Musevilikte savaşın Mesih'in önderliğinde olacağına inanılmaktadır. İslam'da Deccal denilen büyük kötülükten bahsedilirken, İslam Peygamberi Muhammed'den önceki bütün peygamberlerin ümmetlerine bundan bahsettiğini bildirmiştir. Deccal dünyaya şerri hakim kılmak için savaşacak ve "Rablık" iddiasında bulunacaktır. İslam kaynakları 70.000 Yahudi'nin Deccal'e tabi olacağını yazar. Deccal'in çıkışı ve İsa'nın ikinci defa yeryüzüne inmesinden önce Mehdi'nin çıkışı olacaktır. Bu çıkışın hemen öncesinde çok büyük ve çok kanlı bir savaş olacaktır. Bu savaşın gerçekleşeceği yer atların diz kapaklarına kadar kana gömüleceği haber verilen Amik Ovası'dır. Burada 80 tümen İslam ordusu ile 80 tümen küfür ordusunun yani bir milyona bir milyonluk iki ordunun birbirleriyle savaşacağı inanılmaktadır. Bu ordunun komutanlığını Mehdi yapacak ancak kendisinden çok az kişi haberdar olacak, herkesçe bilinmeyecektir. Amik Ovası, Amanos Dağları'nın eteklerinde yer almaktadır.