Armutlu Nerede? Armutlu Nereye Bağlı, Hangi İlin İlçesi?

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Armutlu Nerede?

Armutlu, denizi, doğası, kaplıcaları ile meşhur olan Yalova'ya bağlı olan bir ilçedir. Geçmiş dönemde Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı bir belde olan Armutlu, Yalova'nın il olmasından sonra bu vilayete bağlanmıştır.

Armutlu ilçesi tatil ve kaplıca tedavisi için daha çok tercih edilen bir ilçedir. Söz konusu ilçe aynı zamanda doğa ile iç içe bir coğrafyada olduğundan da popülerdir. Marmara Bölgesi'nin popüler yerlerinden olan Armutlu'yu her yıl yüzlerce turist ziyaret etmektedir.

Armutlu Yalova Arası Kaç Km?

Armutlu ile Yalova il merkezi arasındaki mesafe 51 km'dir. Mudanya ile de denizyolu bağlantısı olan Armutlu'da çok sayıda kaplıca da vardır. Bu kaplıcalardaki şifalı su, özellikle eklem ağrıları için çok faydalıdır. Ayrıca ilçede son derece modern bir tatil köyü de vardır. Armutlu ilçesine İstanbul üzerinden de gelebilirsiniz. 146 km'lik bu yol için Osmangazi Köprüsü'nü kullanabileceğiniz gibi İzmit Körfezi'ni de dolaşabilirsiniz.