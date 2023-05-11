Arnavutköy Gezilecek Yerler - Arnavutköy’de Gezilecek Tarihi Turistik Yerler ve Mekanlar

Arnavutköy gezilecek yerler farklı atmosferi ve tarihi dokusu ile her görenin ilgisini çeken yerlerdir. Özellikle Arnavutköy gezilecek doğal yerler ve tarihi mekanlar için özel zaman dilimi ayırmak gerekir. Arnavutköy'de nereye gidilir sorusuna ise birçok farklı yer ismini sayarak yanıt verilebilir. Arnavutköy'de gezilecek tarihi turistik yerler ve mekanlar ile ilgili detaylı araştırmalar yaptık ve her birini yazımızın devamında paylaştık.

Arnavutköy Gezilecek Yerler

Arnavutköy Bebek ve Kuruçeşme arasında yer alan yerleşim yerlerindendir. Son 5 yıl içerisinde özellikle İstanbul'daki en gözde sosyal hayat alanlarından biri haline gelmiştir. Avrupa Yakası'nda yer alan bu güzel ilçe Boğaz kıyısında yer alır. Bu bakımdan gezilecek yerler ve yapılabilecek aktiviteler sayısı oldukça fazladır. Bu bakımdan ilçede keşfedilecek birçok yerden bahsetmek mümkündür.

Arnavutköy Gezilecek Doğal Yerler

Arnavutköy gezilecek birçok yerin olduğu ilçelerdendir. Burada görülmesi gereken doğal yerler son derece ilgi çekmektedir. En çok merak edilen ve ziyaret edilmek istenilen doğal yerleri arasında şunlar yer alır:

Durusu Gölü: Burası ilçenin gözde yerlerindendir. Çevrede piknik yapılabilecek alanlar bulunur. Aynı zamanda etrafta birçok yemek yenebilecek mekan da bulunur.

Burası ilçenin gözde yerlerindendir. Çevrede piknik yapılabilecek alanlar bulunur. Aynı zamanda etrafta birçok yemek yenebilecek mekan da bulunur. Karaburun Sahili: İstanbul'da görülmesi gereken yerler arasındadır. Doğası ile göze çarpan sahil oldukça ilgi çeker. Piknik alanlarının bulunması ilgi görmesinin nedenlerindendir.

İstanbul'da görülmesi gereken yerler arasındadır. Doğası ile göze çarpan sahil oldukça ilgi çeker. Piknik alanlarının bulunması ilgi görmesinin nedenlerindendir. Göktürk Göleti: Burası hem eğlenmek hem de dinlenmek için ideal yerlerdendir. Doğa sporları ile ilgilenen kişilerin de gitmek istediği yerlerdendir.

Burası hem eğlenmek hem de dinlenmek için ideal yerlerdendir. Doğa sporları ile ilgilenen kişilerin de gitmek istediği yerlerdendir. Bolluca Belediyesi Piknik Alanı: Doğal yerlere ilgi duyanların ziyaret edebileceği bir yerdir. Özellikle şehrin karmaşasından kaçarak piknik yapmak isteyen kişilerin tercih ettiği yerlerdendir.

Bunların yanında görülebilecek tarihi mekanlar da oldukça fazladır.

Arnavutköy Gezilebilecek Tarihi Mekanlar

Arnavutköy gezilebilecek yerler arasında tarihi mekanlar öne çıkanlar arasındadır. Gerek tarihi camiler gerekse geçmişten günümüze ulaşan dinlenme yerleri ile oldukça ilgi çeker. Arnavutköy gezilebilecek tarihi yerleri arasında şunlar yer almaktadır:

Taşoluk Yeşil Cami: Cami en çok ziyaret edilen mekanlardandır. Hem iç hem de dış mimarisi ile çok dikkati çeker.

Cami en çok ziyaret edilen mekanlardandır. Hem iç hem de dış mimarisi ile çok dikkati çeker. Aya Strati Taksiarhi Kilisesi: Tarihi yapılar arasında yer alan kilise 15. Yüzyılın sonlarında tamir görmüştür. 18. Yüzyılda çıkan yangında ise hasar görmüştür. Günümüzde hala ziyaret edilebilecek mekanlardandır.

Tarihi yapılar arasında yer alan kilise 15. Yüzyılın sonlarında tamir görmüştür. 18. Yüzyılda çıkan yangında ise hasar görmüştür. Günümüzde hala ziyaret edilebilecek mekanlardandır. Pierre Loti: Dünyaca ünlü olan yerlerdendir. Burası 1876 senesinde Fransa'dan İstanbul'a gelen yazarlardan Pierre Loti'nin sevdiği mekanlardandır. Bu bakımdan ziyaretçi akınına uğramaktadır. Restoran ve çay bahçeleri ile son derece şirin turistik alanlardandır.

Arnavutköy son yıllarda hem yabancı hem de yerli turistlerin ilgi duyduğu ilçeler arasındadır.