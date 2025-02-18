Arnavutköy Hangi Yakada? Arnavutköy Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakası’nda Mı?

Osmanlı döneminde tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu Arnavutköy, tarihi su yolları ve köyleriyle geçmişin izlerini taşımaktadır. İstanbul'un en büyük yüz ölçümüne sahip ilçelerinden biri olması, Arnavutköy'ü farklı bölgelerden gelen yatırımcılar ve yeni yerleşimciler için cazip hale getirmektedir. Arnavutköy hangi yakada, Avrupa Yakası'nda mı, Anadolu Yakası'nda mı gibi sorular ilçenin tarihi ve modern gelişiminin hangi ana bölgelere bağlı olduğunu anlamaya çalışanlar tarafından dile getirilmektedir.

Arnavutköy Hangi Yakada?

Arnavutköy, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almakta olan birçok kişi tarafından çok değerli olan bir ilçedir. İlçenin doğusunda Eyüpsultan, güneyinde Başakşehir ve Esenyurt, batısında ise Çatalca ve Büyükçekmece ilçeleri bulunmaktadır. Kuzeyde ise Karadeniz kıyısına kadar uzanmaktadır.

Arnavutköy Avrupa Yakası'nda Mı, Anadolu Yakası'nda Mı?

Arnavutköy, Avrupa Yakası'nda bulunan bir ilçedir. İlçenin büyük ulaşım projeleri ve İstanbul'un farklı noktalarına sağladığı bağlantılar, bazen Anadolu Yakası'yla ilişkili olduğu düşüncesini yaratabilmektedir. Ancak coğrafi ve idari olarak Arnavutköy, Avrupa Yakası sınırları içinde yer almaktadır.