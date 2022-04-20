Arnavutluk Para Birimi: Arnavut Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Tarih aşıklarının mutlaka gitmesi gereken Arnavutluk birbirinden özel mimari yapıları ve sunduğu gezi olanaklarıyla bu yılki tatil rotanız için iyi bir seçenek olabilir. Özellikle de vizesiz seyahat imkanı bulunan bu ülke için bir tatil planı yapıyorsanız Arnavut para birimi için hazırladığımız içerik oldukça işinize yarayacaktır. Hem genel kültür hem de Arnavutluk parası kaç TL ediyor gibi sorulara yanıt alabileceğiniz içeriğimiz sonrasında birkaç günlük yurtdışı seyahatinizi planlayabilirsiniz.

Arnavutluk Para Birimi ve Sembolü

Balkanların gözde ülkesi Arnavutluk diğer ülkelerde olduğu gibi kendine has para birimi kullanıyor. AB üyeliği bulunmayan Arnavutluk para birimi olarak Lek kullanıyor. 1926 yılından bu yana ülkenin para birimi olan Lek "L" sembolü ile gösterilir.

Banknot ve madeni para olarak basılan Arnavutluk Leki ülke içerisindeki harcamalarda kullanılabilecek para birimini ifade eder. Bu sebeple ülkeye giriş yapmadan önce elinizdeki para birimini Lek olarak dönüştürmeniz gerekir. Keza yine aynı şekilde ülkede bulunan döviz bürolarını kullanarak da bu dönüştürme işlemi gerçekleştirilebilir.

Arnavutluk Leki'nin bir alt birimi "qindarke" ismiyle anılır. Ancak sonraki yıllarda bu para birimi kullanımdan kaldırılmıştır. 1 Lek çok nadir kullanıldığı için genel olarak Arnavut leki madeni paralarda 5, 10, 20, 50 ve 100 para birimi olarak karşınıza çıkarken banknotlarda 200, 500, 1000 ve 2000 lek kullanımı yaygındır.

Arnavutluk Parası Kaç TL Eder?

Türkiye'ye göre daha pahalı bir hayat standardı bulunan Arnavutluk yılın her dönemi farklı ülkelerden turistleri ağırlayan Balkan ülkelerindendir. Sizlerde Arnavutluk parası kaç TL eder sorusuna yanıt arıyorsanız, günlük kurları takip etmeniz gerekecektir. Buna göre seyahat maliyetlerinizi ortalama olarak hesaplayabilirsiniz.

Günlük kura dayanarak Arnavutluk para birimi Lek şimdilerde 0,13 TL olarak karşınıza çıkacaktır. Örneğin elinizdeki 100 TL'nin Arnavutluk leki karşısındaki tutarı 765,13 lek olacaktır.