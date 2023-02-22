Aronya Meyvesi Nedir? Aronya Meyvesi Faydaları Neler, Nerede ve Hangi Mevsimde Yetişir?

Aronya meyvesi nedir şeklinde araştırma yaptığınızda, bu meyvenin siyah üzüme benzeyen bir meyve olduğunu göreceksiniz. Aronya meyvesi faydaları okunduğunda bu meyvenin son derece sağlıklı olduğunu anlayacaksınız. Aronya meyvesi nerelerde yetişir? Meyvenin yetiştiği mevsim de dikkate alınmalıdır. Aronya meyvesi hangi mevsimde yetişir ve bu meyve ne işe yarar sorularının cevapları yazımızın devamında.

Aronya Meyvesi Nedir?

Aronya meyvesi, siyah çavuş üzümüne benzeyen bir meyvedir. Bu meyvenin asıl adı chokeberry'dir. Mineral ve lif bakımından son derece zengin olan bu meyve aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. Söz konusu meyve daha çok Kuzey Amerika'da yetiştirilir. Zaman içerisinde meyvenin Avrupa'da da yetiştirilmeye başlandığı görülür. Ülkemizde ise Karadeniz Bölgesi, iklim ve toprak yapısı açısından bu meyvenin üretimine uygundur. Nemli ve yağmurlu iklim yapısı üretim için daha uygundur. Meyvenin dikilmesi için ilkbahar dönemi daha idealdir. Tarım Bakanlığı da bu meyvenin üretimine yönelik teşvik paketi açıklamıştır.

Aronya Meyvesi Faydaları

Aronya meyvesi son derece faydalı bir meyve türüdür. Bu nedenle meyveye "sağlık meyvesi" ismi verilmiştir. Bahse konu meyvenin faydalarını aşağıdaki maddelerde bulabilirsiniz.

Alzheimer ve Parkinson hastalıkları

Tansiyon düzensizliği

Damar tıkanıklıklarında

Kan şekerinin dengelenmesinde

Kilo kontrolünün sağlanmasında

Aronya meyvesi, diyetisyenlerin de tüketilmesini tavsiye ettiği bir meyvedir. Söz konusu meyve yağ yakımı etkisine sahip olduğu için kilo vermeyi kolaylaştırır.