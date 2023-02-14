Arsenik Nedir? Arsenik Zararları Neler, Nelerde Bulunur ve Nasıl Yok Edilir?

Arsenik, birçok ülkede içme suyu kaynaklarından dolayı ortaya çıkan ciddi bir çevresel sağlık sorunudur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, içme suyu kaynaklarının arsenik kirliliği yüksek seviyelerde yer alabilmektedir. Arsenik oldukça zararlı bir kimyasaldır, bu da arsenik zararlı mı sorusuna cevap olmaktadır. Arsenik zehirlenmesi nasıl anlaşılır sorusuna da, "başlıca belirtileri, mide bulantısı, kusma, ağız ve boğazda yanma ve şiddetli karın ağrılarıdır." cevabını verebiliriz. Hadi gelin arsenik nedir adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Arsenik Nedir?

Arsenik, doğada bulunan ve kimyasal sembolü As olan bir elementtir. Çoğunlukla metalurjik işlemler, maden çıkarma ve endüstriyel üretim gibi faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan zehirli bir kimyasaldır. Ayrıca bazı doğal kaynaklarda da bulunur. Arsenik, çeşitli endüstriyel, tarımsal ve tıbbi amaçlar için kullanılmıştır. Ancak, insan sağlığına zararlı etkileri nedeniyle dünya genelinde arsenik kullanımı son yıllarda azaltılmıştır.

Arsenik, suda, gıdalarda ve hava yoluyla insan vücuduna girer. Vücuttaki arsenik birikerek zamanla ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kanser, kalp hastalıkları, diyabet, bağışıklık sistemi sorunları, cilt lezyonları ve sinir sistemi hasarları gibi çeşitli sağlık sorunları ile ilişkili olduğu bilinmektedir.

Arsenik, birçok ülkede içme suyu kaynaklarından kaynaklanan ciddi bir çevresel ve sağlık sorunudur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, içme suyu kaynaklarının arsenik kirliliği yüksek seviyelerde bulunabilmektedir. Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam için arsenik seviyelerinin kontrol altında tutulması ve azaltılması önemlidir.

Arseniğin Zararları Neler?

Arsenik, uzun süreli maruz kalma sonucu birçok sağlık sorununa neden olabilir. Aşağıda arseniğin sağlık üzerindeki olası zararları hakkında daha fazla bilgi verilmiştir.

Arsenik, özellikle deri, akciğer, mesane, prostat, böbrek ve karaciğer kanseri gibi kanser türleriyle ilişkilendirilmiştir. Bazı araştırmalar, düşük düzeylerde bile arsenik maruziyetinin kanser riskini artırabileceğini göstermektedir.

Arsenik, kalp hastalıklarına neden olabilecek birçok faktöre sahiptir. Uzun süreli arsenik maruziyeti, kalp krizi, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon ve diğer kalp hastalıkları riskini artırabilir.

Arsenik, cilt lezyonlarına ve siyah lekelere neden olabilir. Cilt lezyonları sıklıkla el ve ayaklarda görülür ve uzun süreli arsenik maruziyeti sonucu oluşabilir.

Arsenik, bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Uzun süreli arsenik maruziyeti, bağışıklık sisteminin normal işlevlerini engelleyebilir ve vücudun enfeksiyonlara karşı savunmasız kalmasına neden olabilir.

Arsenik, sinir sistemi üzerinde toksik etkilere sahiptir. Uzun süreli arsenik maruziyeti, sinir hasarına ve sinir sistemi sorunlarına neden olabilir. Bu, uyuşma, karıncalanma, kas zayıflığı ve hatta felce neden olabilir.

Arsenik, diyabet riskini artırabilir. Arsenik maruziyeti, kan şekeri seviyelerini etkileyebilir ve tip 2 diyabet geliştirme riskini artırabilir.

Arsenik Nelerde Bulunur?

Arsenik, doğada birçok yerde bulunabilir. Toprak, su, hava ve bazı minerallerde doğal olarak bulunabilir. Bazı endüstriyel faaliyetler de arseniğin çevredeki toprak, hava ve su kaynaklarına salınmasına neden olabilir. Ayrıca arsenik bazı tarım ürünlerinde, özellikle pirinçte yüksek seviyelerde bulunabilir. Bunun yanı sıra arsenik bazı tıbbi ürünlerde ve endüstriyel kimyasallarda kullanılabilir.

Arsenik Nasıl Yok Edilir?

Uzun süreli arsenik maruziyeti, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir, bu nedenle arseniğin yok edilmesi veya uzaklaştırılması önemlidir. Nasıl yok ederiz:

Aktif Karbon Filtrasyonu

Aktif karbon, suya eklenerek arseniği adsorbe edebilir. Bu yöntem, evlerde arsenikli suyun arıtılması için kullanılabilir. Aktif karbon filtreleri, arsenikli suda bulunan diğer bileşikleri de adsorbe edebilir, bu nedenle filtrelerin düzenli olarak değiştirilmesi gerekir.

Demir Oksitleme ve Çökeltme

Bu yöntemde, demir tuzları, arsenikli suda arseniği oksitlemek için kullanılır. Oksitlenen arsenik, çökeltici olarak kullanılan demir hidroksitlerle birleşir ve suyun dışına çöker. Bu yöntem, arseniğin suda yoğun bir şekilde bulunduğu bölgelerde kullanılabilir.

Membran Filtrasyonu

Bu yöntemde, arsenikli su, mikro ve ultrafiltrasyon membranları kullanılarak arseniği tutan membranlar üzerinden geçirilir. Bu yöntem, endüstriyel atık sularında arseniği uzaklaştırmak için de kullanılabilir.

İyon Değiştirme

Bu yöntem, arsenikli suyun iyon değiştirici reçineler üzerinden geçirilmesini içerir. İyon değiştirici reçineler, arseniği, iyon değişimi yoluyla kalsiyum ve magnezyum iyonları ile değiştirir. Bu yöntem, arsenikli suyun arıtılmasında kullanılır.

Kalsiyum Oksitleme

Bu yöntemde, kalsiyum oksit, arseniği oksitlemek için kullanılır. Oksitlenen arsenik, çökeltici olarak kullanılan kalsiyum hidroksitlerle birleşir ve suyun dışına çöker. Bu yöntem, arsenikli suda arseniği uzaklaştırmak için kullanılabilir.