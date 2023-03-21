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Giriş Tarihi: 21.3.2023 10:54 Son Güncelleme: 21.3.2023 10:54

Art Arda Nasıl Yazılır? TDK Ard Arda Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Dilimizde kullanılan kelimelerin yazılışını çoğu zaman karıştırırız. Söylerken nasıl yazıldığı aklımıza bile gelmese de yazarken zorluklar yaşarız. Art arda nasıl yazılır, sorusu tam da böyle durumlarda karşılaştığımız bir sorudur. TDK art arda doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı diye de bir soru ile de karşılaşırız. Düşününce dört farklı yazım şekli aklımıza gelir. Bu aklımıza gelen yazım şekilleri, “art arda”,”artarda”,ard arda” ve “ardarda” şeklindedir. Bu yazım şekillerinden tabi ki de biri doğrudur.

Art Arda Nasıl Yazılır? TDK Ard Arda Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Gündelik hayatta kullandığımız kelimelerin veya kelime dizilerinin nasıl yazıldığını merak ettiğimiz zamanlar vardır. Yazımı kafa karıştıran bu kelimelerden biri de art arda kelimesidir. Art arda nasıl yazılır, sorusuna yazımı çok farklı tahminler vardır yanıtını veririz. TDK art arda doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı ve "art mı ard mı" gibi sorularla karşılaşırız. Doğru yazılış bu dört seçenekten biridir. En sık yapılan yazım yanlışı ise "ard arda" şeklindedir.

Art Arda Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu resmi internet adresi üzerinden yazılışı karıştırılan kelimelerin doğru yazımını paylaşırken aynı zamanda sözlük anlamlarını da aktarıyor. Buna göre "art arda" kelimesinin sözlük anlamı olarak "arka arkaya" ifadeleri yer alıyor. Yapılan bazı yazım yanlışları ise şöyle 'artarda', "ardarda" ve "artarta" şeklindedir. Kelimenin doğru yazılışı "art arda" şeklindedir.

TDK Art Arda Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Art arda sözcüğü cümle içinde arka arkaya anlamında kullanılır. Zarf görevinde kullanılan art arda kelimesi birleşik bir kelimedir ve art arda yazımı için birleşik kelimelerin yazımı konusunun bilinmesi gerekir. Cümle içinde arka arkada anlamında kullanılan art arda TDK tarafından belirlenmiş olan birleşik kelimelerin yazımı kurallarına göre cümlede ayrı bir şekilde yazılır. Art arda kelimesinin doğru ve yanlış kullanımları şu şekildedir:

  • Art arda (doğru kullanım)
  • Ard arda (yanlış kullanım)
  • Artarda (yanlış kullanım)
  • Ardarda (yanlış kullanım)
  • Artarta (yanlış kullanım)
  • Art arta (yanlış kullanım)

Art arda kelimesinin kullanım örnekleri şu şekildedir:

  • Art arda çözdüğü soruların hepsi doğru
  • Yolda yürürken art arda düştü.
  • Öğretmen, sözlü yapmak için öğrencileri art arda dizdi.
  • Art arda gelen ataklar yüzünden yoğun bakıma kaldırıldı.

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Art Arda Nasıl Yazılır? TDK Ard Arda Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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