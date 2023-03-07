Art Deco Akımı Nedir? Mimaride Art Deco Örnekleri, Özellikleri ve Temsilcileri

Mimari ile ilgili olan kişiler Art Deco akımını çok kez duymuştur. 1920 yılından sonra bir sergi ile ünlenmiş olan bu akım çok ses getirmiştir ve günümüzde de kullanılmaktadır. Art Deco akımı ülkemizde Ankara Garı ile dikkat çeker. Fransız kökenli bu akım hakkında yanıtı merak edilen sorular olan "Art Deco akımı nedir, neyi savunur, örnekleri, özellikleri nelerdir ve temsilcileri kimlerdir?" sorularının yanıtlarını sizler için yazımızda derledik.

Art Deco Akımı Nedir?

Art Deco, mimari olarak kullanılan "Arts Decoratifs" kelimesinin kısaltmasıdır. Fransa kökenli bir sanat akımı olarak karşımıza çıkan bu akım 1920'li yıllardan sonra popülerleşmiştir. Genellikle geometrik desenlerin ön plana çıktığı bu akım el emeğine değil sanayiye dayalıdır. Bu akım, lüksü ve entelektüelliği vurgulamış ve aynı zamanda modern hayatı kucaklamıştır. Kısa sürede dünya üzerine yayılmış, güzel sanatlar, moda tasarım, mimari gibi pek çok alanda benimsenip kullanılmaya başlanmıştır.

Mimaride Art Deco Örnekleri Nelerdir?

Mimaride kullanılmış olan Art Deco akımı örnekleri şunlardır:

Helsinki Tren Garı,

Ankara Tren Garı,

Chrysler Binası,

Rockefeller Center,

New York'ta bulunan Empire State Binası,

New York'ta bulunan Radio City Music Hall

Streamline.

Mimaride Art Deco Özellikleri Nelerdir?

Art Deco akımının kullanılmış olduğu bir objeye ya da bir binaya bakıldığında genel olarak görülen ortak özellikler şu şekilde sıralanabilir:

Zikzaklar, V biçimli desenler,

Yapraklar, dallar ve tüyler,

Aynalar, parlak desenli parçalar,

Kıyafetlerde dikkat çeken renkler,

Krom ya da cam, parlak ışıklar,

Yüksek kontrastlı tonlar, pürüzsüz yüzeyler.

Mimaride Art Deco Temsilcileri Kimler?

Mimarisinde Art Deco akımını kullanan kişiler şu şekildedir: