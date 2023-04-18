Art Ne Demek? İngilizce Art Ne Anlama Gelir, Türkçe Karşılığı Nedir?

İngilizce sözcüklerin anlamları öğrenilirken "Art ne demek?" sorusuna yanıt aranması da kaçınılmazdır. Nitekim bu sözcük birçok farklı kelimeyle birlikte kalıplaşmış olarak kullanılır. Bu nedenle "İngilizce art ne demek, Türkçe karşılığı ne?" diyenlere mutlaka net cevaplar sunulmalıdır. Böylelikle kişiler, "Nail art ne demek?" sorusunun yanıtını da incelenen sözcüğün anlamından yola çıkarak keşfedebilir.

Art Ne Demek?

İngilizce, özellikle isim sözcüklerinin pek çok alanda yakın anlamlarıyla kullanıldığı bir dildir. Ayrıca İngilizce sözcüklerin, Türkçede olduğu gibi farklı kelimelerle bir araya gelerek kalıplaştığı görülür. Dolayısıyla İngilizce sözcük öbeklerinde yaygın olarak rastlanan art kelimesinin anlamı da sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda "İngilizce art ne demek, Türkçe karşılığı ne?" sorusuna öğrenciler ve yabancı dil öğrenmeyi seven kişiler tarafından yanıt arandığı söylenebilir. Art sözcüğünün temel anlamı ise sanat olarak belirtilebilir. İngilizce bir cümlede art kelimesi yer aldığı zaman, bu kelimenin anlamı bağlamına göre anlaşılabilir. Dolayısıyla bu sözcüğün diğer anlamları şu şekilde açıklanmalıdır;

Yaygın kullanımı sanat olan art sözcüğü; genel bağlamda beceri, ustalık, maharet, bilim dalı, ressamlık ve sanat eseri anlamlarını da karşılar.

Yine art sözcüğünün İngilizcede sihirbazlık, kurnazlık, yaratıcılık, sanatsal ve sanatsal içerikli anlamlarında da kullanıldığı görülür.

İngilizce bir sözcük olan art, medya bağlamında fotoğraf ve gazetedeki resim anlamlarına gelir.

Bilgisayar alanında resim anlamını ifade eden art kelimesi, baskı teknikleri bağlamında ise tasvir edici görsel demektir.

Nail Art Ne Demek?

Latince kökenli bir İngilizce sözcük olan art, farklı kelimelerle birlikte kullanılarak pek çok öbekte yer alır. Bu sözcük öbekleri arasında nail art, art museum, video art ve art gallery yer alır. Söz edilen bu sözcük öbekleri arasında yer alan nail art kalıbının ne anlama geldiği de sıklıkla araştırılır. Bu sözcük öbeğinin anlamı ise nail ve art kelimelerinin karşılık geldiği ifadelerle açıklanabilir. İngilizcede nail "tırnak", art ise "sanat" gibi temel anlamlara sahiptir. Dolayısıyla nail art da tırnak sanatı anlamına gelen bir sözcük öbeğidir. Tırnak süsleme sanatı olarak da bilinen nail art, manikür ve pedikür sonrasında yapılan estetik uygulamaları temsil eder.