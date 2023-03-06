Art Nouveau Akımı Nedir? Mimaride Art Nouveau Örnekleri, Özellikleri ve Temsilcileri

Art Nouveau akımı nedir sorusu ile, sanat tarihi bilimine de konu olan diğer modern ve çağdaş sanat akımlarının özellikleri cevaplanabilmektedir. Günümüzde sıkça merak edilen ve ilgi duyulan, özellikle de mimaride Art Nouveau özellikleri ve öncüleri konusunda detaylı incelemeler yapılmak istenmektedir. Dilerseniz Art Nouveau akımı hangi dönem ortaya çıktı birlikte inceleyelim...

Art Nouveau Akımı Nedir?

Art Nouveau akımı, oldukça dekoratif, nazik ve zarif süsleme biçimlerinin ön plana çıkartıldığı, bitkisel desenlerin ve motiflerin çoğunluklu olarak kullanımının tercih edildiği bir sanat akımı olarak ifade edilebilmektedir. Art Nouveau akımı dünya genelinde bu isim ile adlandırılmış olsa da, Türkiye'de ''Yeni Sanat Akımı'' adı ile veya ''1900 Sanatı'' ismi ile telaffuz edilmiştir. İfade edilği üzere dünyada genel bir tanımı olsa da pek çok Avrupa ülkesinde farklı kelimeler ile tanımlanmıştır. Buna göre; Almanya'da ''Jugendstil'', Katalonya'da ''Modernisme Català'' ve İtalya'da ise ''Stile Liberty'' olarak ifade edilmiştir. Ayrıca Art Nouveau akımının ilk zamanlarında mimarlık alanındaki gelişim, değişim ve ilerlemeler daha belirgin bir hal almıştır. Art Nouveau akımında kullanımı tercih edilen çok abartılı ve gösterişli barok stiline benzeyen dekoratif süsleme ve bezeme biçimleri nedeniyle, Art Nouveau akımı, ''Doğal Stil'', ''Yılanbalığı Stili'' ve ''Style Kamçı Vuruşu Stili'' olarak da telaffuz edilmiştir. Art Nouveau akımı genel olarak ABD ve Avrupa ülkelerini oldukça etkilemiştir.

Mimaride Art Nouveau Örnekleri Nelerdir?

Art Nouveau akımı resim sanatında, cam sanatlarında, grafik ve çizimde, çömlekçilikte, dekorasyonda ve mobilya alanında da kullanılsa da en sık ve genel anlamda mimari alanında kendine yer edinmiş ve bu alanda kullanılmıştır. Buna bağlı olarak söylenebilir ki; mimari alanında Art Nouveau örnekleri dünyanın pek çok alanında mevcuttur. Mimari alanında Art Nouveau örnekleri şu şekilde sıralanabilir;

İspanya - ''La Sagrada Familia''

Türkiye - ''İtalyan Büyükelçiliği Yazlığı''

Türkiye - ''Huber Köşkü''

Belçika - ''Tassel Oteli''

İngiltere - ''Red House''

Art Nouveau Özellikleri ve Temsilcileri

19. yüzyıl sanatı bünyesinde, mimarlık faaliyetleri oldukça farklı seviyelere yükselmiştir ve bu hususun yanı sıra; mimari olgu, barınma ihtiyacının da ötesine geçerek farklılık yaratmayı başarmıştır. Bu dönemde artık sanatçı kişiler mimaride seri üretime bağlı olarak oluşan mimari anlayışı değil, özel, değerli ve el emeği olan üretimlerin ve yapıların ön plana çıkmasını arzulamışlardır. Yapı dikilirken cephe kısımlarının sanat için az da olsa süslenmesinden oldukça bunalan sanatçılar; mimari ögelerin arasında belirgin ilişkiler kurmaya başlayarak, bu olguları da estetik bir form olarak düzenlemeyi amaçlamıştır. Ayrıca iç mimari öğeler dekoratif ve etkili hale getirilmiştir. Art Nouveau akımının en net özellikleri; yassı, stilize edilmiş, kıvrımlı, kavisli ve asimetrik şekiller, hayvanlar ve bitkiler, ritmik motifler, uçuşan tüyler ve saçlar, kadın figürleri, asma filizleri ve çiçekler olarak sıralanabilir. Ayrıca diğer bir özellik olarak belirtilmesi gereken husus adına, Art Nouveau akımı döneminde ise malzeme bakımından artık; kalay-kurşun alaşımı, cam, gümüş ve demir kullanımına başlanmıştır. Dönemin en çok bilinen ve Art Nouveau akımına en etkili eserler bırakan temsilcilerinden bazıları ise şunlardır;