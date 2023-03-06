Artemis Ne Tanrısı? Mitolojide Tanrıça Artemis Neyi Temsil Eder ve Hikayesi Nedir?

Artemis ne tanrısı diye düşünenler için o, vahşi doğanın, vahşi hayvanların, avın, bitkilerin, doğumun ve iffetin tanrıçasıdır. Bu yüzden, tanrıça Artemis neyi temsil eder sorusuna verilecek birçok yanıt bulunur. Kimin kızı olduğunu öğrenmek isteyenler için Artemis, Zeus ile Leto'nun kızıdır. Artemis ne demek diyenler, onun Yunan mitolojisindeki Ay tanrıçalarından biri olduğunu bilmelidir. Tanrıça Artemis'in hikayesi nedir?

Artemis Ne Tanrısıdır?

Göklerin ve gök gürültüsünün tanrısı olan Zeus ile Leto'nun kızı olan Artemis, ok kullanan ve avcılık yapan bir tanrıçadır. Onun ikiz kardeşi ise sanatın ve müziğin tanrısı Apollon'dur. Kardeşi Güneş'i, o ise Ay'ı sembolize eder. Genç ve sarışın bir kadın olarak karakterize edilen Artemis'i tanımlayan simgeler arasında, yay, ok, geyik, ay ve köpek bulunur.

O, ikiz kardeşinden bir gün önce doğmuş olduğu için onun doğumuna şahit olmuştur. Annesi Leto'nun o esnada çok acı çektiğini gördüğü için bundan etkilenmiş ve hiçbir zaman evlenmemeye yemin etmiştir. Bundan dolayı, Helenistik çağ öncesinde iffeti temsil eder. Frigyalılar ona "Kybele" adını vermiştir. Anadolu'da ise "Ma" adı ile bilinir. Doğanın, hayvanların, bitki örtüsünün ve doğumun tanrısıdır.

Artemis ve Apollon Arasındaki Benzerlikler

Artemis, fani kadınlar için salgın hastalıklar çıkarma ve onları aniden öldürme gibi güçleri ile ünlüdür. Kardeşi Apollon ise tam tersine ölümlü erkekler için ani ölümler verir. Buna karşın, ikisi de şifacıdırlar ve istedikleri zaman hastalıkları iyileştirebilme yeteneğine sahiptirler. Artemis, doğa tanrısı olması nedeniyle her hayvanı kutsal kabul eder ve hepsini korur.

Onun bilinen diğer adı ise "Diana"dır ve kardeşi Apollon gibi iyi bir okçu olarak tanınır. Apollon'un yayı gümüşten, onunki ise altından yapılmıştır. Apollon oldukça yakışıklı, Artemis de bir o kadar güzeldir. Buna rağmen Artemis hep bekar kalmış ve annesi gibi doğum sancısı çeken kadınlara yardımcı olmuştur. Bu yüzden o bir doğum tanrısıdır.

Artemis ve Agamemnon Arasında Geçen Olay

Artemis'i temsil eden hayvan, her zaman yanında bulunan geyiktir. Doğa tanrısı olmasından dolayı hayvanlarına çok düşkün ve koruyucudur. Yunan mitolojisindeki Miken Kralı Agamemnon, bir gün ava çıktığı sırada Artemis'in geyiklerinden birini vurur ve öldürür. Bu durum karşısında çok öfkelenen tanrıça, Agamemnon'un Truva Savaşı'nda başarısız olması için rüzgarları keser. Böylece Yunan donanmasının düşman sahillerine ulaşmasını engeller. Agamemnon, rüzgarları yeniden yaratması için Artemis'ten af diler ve ona yalvarır. Tanrıçanın tek şartı vardır, o da Agamemnon'un kızını kurban etmesidir. İlk başta kabul etmeye yanaşmasa da bütün donanmasının ölmesini istemeyen kral, kızının boynunu bıçakla kesmeye karar verir. Ancak daha sonra ona acıyan Artemis, tam o sırada bu isteğinden vazgeçer ve kurban etmesi için geyiklerinden birini yollar. Böylece Agamemnon'u cezalandırırken, onun kızını da kurtarmış olur.