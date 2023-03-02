Artikülasyon Nedir? Tiyatro Terimi Olarak Artikülasyon Ne Anlama Gelir, Örnekleri Neler?

Önemli bir terim olan ve farklı alanlarda da kullanılan artikülasyon kavramı çok sık araştırılmıştır. Müzikte bir sesin çalınış biçimini anlatan, diksiyon ve hitabet sanatında da çok sık duyulan artikülasyon nedir başlıklı yazımız merak edilmiştir. Psikolojide de karşılaşılan bu terimin ne demek olduğu kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Bir çeşit konuşma bozukluğu olarak bilinen artikülasyon teriminde ne gibi problemin yaşandığı da araştırılan konular arasındadır. Bir tiyatro terimi de olan artikülasyon kavramını daha önce bir kitapta veya başka bir alanda görmek mümkün. Bu terimi daha önce duymayan kişiler, kavramın detayını öğrenmek üzere internete başvurmuştur. Peki bir tiyatro terimi olarak artikülasyon ne anlama gelir, örnekleri neler? Bu sorulara dair merak edilenleri derlediğimiz yazımız sizlerle.

Artikülasyon Nedir?

Artikülasyon terimi ile pek çok alanda karşılaşmak mümkün. Müzik terimi olan artikülasyon, bir çeşit çalınış biçimini ifade etmektedir. Bu terime örnek olarak bir kemancı notayı tek bir yay içinde ya da ayrı yay hareketleri şeklinde çalabilir. Aynı şekilde bir trompetçi notaları yumuşak ve sert dil ataklarıyla farklı şekillerde çalabilir. İtalyanca bir kelime olan artikülasyon terimi müziğin yanı sıra diksiyon ve hitabette boğumlama olarak da bilinir. Aynı şekilde bu terim, konuşma organlarının boğazdan çıkan sese biçim vermek için topluca çalışmasıdır.

Artikülasyon Bozukluğu Nedir?

Artikülasyon terimi, alınan havanın ses telleri ve kıvrımlarından geçirilerek dudak, dişler, damak, geniz boşluğu, gırtlak, yutak ve burun tarafından biçimlendirilmesi ve sonuç olarak ses, hece ve kelimelerden oluşan konuşma ses öğelerine denir. Psikolojide ise artikülasyon bozukluğu durumu karşımıza çıkar. Artikülasyon bozukluğu nedir sorusuna, bireyin konuşma sesi öğelerini yanlış, eksik veya güçlükle üretmesine neden olan motor konuşma bozukluğu cevabı verilir. Bu problemi yaşayan kişiler, konuşma seslerini doğru ve tam üretemezler. Kelime düzeyinde ise fiziksel olarak fark edilen bir ses üretme zorluğu görülür. Böylece birey üretemediği 'g,r' harflerin yerine 'd,y' harflerini kullanır. Sesletim sorunu olarak da bilinen bu bozuklukta kişi sesleri, heceleri veya kelimeleri yanlış üretir.

Tiyatroda Artikülasyon Örnekleri

Tiyatroda söylenilen sözlerin anlaşılması son derece önemlidir. Söylenecek sözlerin ise anlaşılması için temel sesler ünlü değil ünsüz harflerdir. Burada ise artikülasyon devreye girecektir. Tiyatroda artikülasyon söyleniş veya fonetik göz önünde tutulur. Tiyatroda artikülasyon örnekleri ise bu terimler ilgili çok sık merak edilmiştir. Buna birkaç örnek ise şu şekildedir;

Açık E yerine kapalı veya kalın E, kalın A yerine ince A söylemek gibi.

Atlama; en yaygın görülen söyleniş bozukluğudur. Bu örnekler ise, kendisi yerine 'kensi', karşılaşma yerine 'kaşlaşma' hanımefendi yerine 'hamfendi', kilitledim yerine 'kitledim' şeklinde çeşitlilik gösterir.