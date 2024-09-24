Artos Dağı Nerede? Artos Dağı Hangi Şehirde, Yüksekliği Kaç Metre?

Türkiye'nin doğusunda yer alan Artos Dağı, konumu itibariyle muhteşem bir manzaraya sahiptir. Türkiye'nin en yüksek zirvelerinden birini barından bu dağ her daim doğaseverlerin ve dağcıların ilgisini çeken bir lokasyon olmuştur. Dağcılıkla uğraşanlar için harika bir keşif noktası olan ve ülkemizin en görkemli dağları arasında yer alan Artos Dağı hangi şehirde, yüksekliği kaç metre sorularının cevapları ile Artos Dağı nerede öğrenmek isteyenler için bir yazı hazırladık.

Artos Dağı Nerede?

Çadır Dağı adıyla da bilinen Artos Dağı, ülkemizin doğusunda Van ilinde bulunmaktadır. Van iline bağlı Gevaş ilçesinde yer alan bu dağa Çadır Dağı da denmesinin nedeni bu dağın Güneydoğu Toroslarının devamı görünümünde olmasıdır. Van Gölü'nün güney kıyısında konumlandığı için harika bir manzaranın parçası olan Artos Dağı Kavuşşahap Dağları ya da bilinen diğer adıyla İhtiyarşahap Dağlarının en yüksek noktasını oluşturur.

Artos Dağı'na Nasıl Gidilir?

Van ili sınırları içinde yer alan Artos Dağı'na ulaşmak için öncelikle Gevaş İlçesine gitmek gerekir. Van'a gelenlerin mutlaka görmesi gereken yerler arasında bulunan dağ Gevaş'ta bulunan Van Gölü'nden de görülebildiği için göle ulaştıktan sonra Artos Dağı'nın muhteşem manzarası seyredilebilir. Buradan dağa gitmek isteyenler dağın yakınından geçen minibüsleri kullanabilirler.

Artos Dağı'nın Özellikleri

Sönmüş bir yanardağ olan Artos Dağı'nın en dikkat çekici özelliği yüksekliği ve eşsiz doğasıdır. Dağın yüksekliği yaklaşık 3 bin 537 metredir. Bu özellikleri sayesinde Artos Dağı hem macera arayan dağcıların hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktasıdır.

Artos Dağı pek çok canlıya da ev sahipliği yapmaktadır. Faunası ve florası ile bilim insanlarının ilgisini çeken dağda yaklaşık olarak 200 kelebek türü ile sadece bu dağlarda yaşayan iki bitki türü bulunur.

Ayrıca Artos Dağı, kış aylarında karla kaplı zirveleriyle kayak yapmaya da uygundur. Dağın bu yüksekliği ve zorlu doğası, profesyonel dağcılar için de mükemmel bir deneyim sunmaktadır.