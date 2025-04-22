Arttırmak Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Arttırmak Mı, Artırmak Mı?

Türkçede sıkça yapılan yazım yanlışlarından biri de ses olayları ile ilgili olarak kelimelerin hatalı şekilde yazılmasıdır. Örneğin ses düşmesi yaşanmayan "şurada" kelimesi yerine konuşma dilindeki gibi "şurda" gibi yanlış kullanımlarla karşılaşılabilir. Bu hatalar zamanla yaygınlaşabilir. Aynı şekilde "artırmak" kelimesi de sıkça hatalı yazılan sözcüklerden biridir. Merak edilen ise arttırmak nasıl yazılır ve TDK'ye göre doğru yazılışı arttırmak mı, artırmak mı noktalarıdır.

Arttırmak Nasıl Yazılır?

Türkçede "artırmak" kelimesi bir şeyi daha fazla hâle getirme, yükseltme anlamına gelir ve bu kelimenin cümlelerdeki görevi eylem bildirmektir.

Bu sözcüğün doğru ve yanlış yazımlarına örnekler ise şu şekildedir;

Doğru yazım: Maaşlarını artırmak için yeni bir düzenleme yapıldı.

Yanlış yazım: Maaşlarını arttırmak için yeni bir düzenleme yapıldı.

Bu kelimenin kökü "art-" olup, "-tırmak" eki ile türetilmiştir. Ancak Türk Dil Kurumu kurallarına göre "-tır" eki zaten ek fiil olarak işlev gördüğünden ekstra bir "t" harfi eklenmesi gereksizdir. Bu nedenle "arttırmak" yanlış bir kullanımdır ve doğru yazım şekli "artırmak" olarak kabul edilir.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Arttırmak Mı, Artırmak Mı?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı "artırmak" şeklindedir. Kelimenin yanlış yazımlarına örnekler şöyledir:

Yanlış yazım: Verimi arttırmak için yeni yöntemler geliştirildi.

Doğru yazım: Verimi artırmak için yeni yöntemler geliştirildi.

Yanlış yazım: Şirketimiz üretimi arttırmak için yeni yatırımlara başladı.

Doğru yazım: Şirketimiz üretimi artırmak için yeni yatırımlara başladı.

Görüldüğü gibi kelimenin kökü "art-" olduğu için "-tır" ekinden önce fazladan bir "t" harfi eklemek gereksizdir. TDK'ye göre bu sözcüğün doğru yazımı "artırmak" olup "arttırmak" ifadesi hatalıdır.