Artuklular Nerede Kuruldu? Artuklu Beyliği Mimari Eserleri, Kurucusu, Kuruluş ve Yıkılış Tarihi

Osmanlı'dan önce Anadolu'yu elinde tutan Türk beyliklerinden olan Artuklular nerede kuruldu sorusu yanıt arıyor. Bizans için tehdit oluşturan Artuklular başkenti nerede diye araştırmalar özellikle öğrencilerinde gündeminde yer alıyor. Beyliğin hangi dönemde kurulduğunu bilmek için öncelikle Artuklular ne zaman kuruldu sorusu cevaplanmalıdır. İşte Artuklu beyliği mimari eserleri ile ilgili detaylar…
Köken olarak bir Oğuz Türkmen beyliği olan Artuklular, 1102 yılında Kudüs fatihi olan Artuk Bey tarafından kurulmuş ve 1409 yılına kadar ayakta kalabilmişlerdir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Hasankeyf, Mardin ve Harput bölgesinde hüküm sürmüş bir Türk beyliği olarak dikkat çeker. Önceleri Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olan Artuklular, daha sonra Osmanlı'nın da birçok kez karşı karşıya gelmek zorunda kaldığı Karakoyunlular Devleti'ne katılarak yok olmuştur.
Hasankeyf kolu, Harput kolu ve Mardin kolu olmak üzere üçe ayrılır. Bu üç kolun da kurucuları ayrıdır. İlgazi Bey Mardin kolunu, Sökmen Bey Hasankeyf kolunu ve Melik İmameddin Ebubekir ise Harput kolunu kurmuştur. Hasankeyf koluna Eyyubiler (1231), Harput koluna I. Alaeddin Keykubad (1224) ve Mardin koluna ise Karakoyunlular (1409) son vermiştir. Beylik oldukları süre boyunca, batıda sürekli Haçlılar (Bizanslılar) ile mücadele etmek zorunda kalsalar da, İslam devletleri ile de savaşmışlardır.
Artukluların bırakmış olduğu belli başlı eserler arasında, Hatuniye Medresesi, Muzafferiye, Hüsamiye, Şehidiye, Semanin Medreseleri, Malabadi Köprüsü, Koçhisar Ulu Camii, Hasankeyf ve Necmettin Külliyesi vardır.
Toplamda 307 yıl boyunca Güneydoğu topraklarını koruyan bir beylik olan Artukluların beyleri aşağıda sıralanmıştır.
Mardin'i Yöneten Beyler
Necmeddin İlgazi 1104-1122
Hüsameddin Timurtaş 1122-1154
Necmeddin Alpı 1154-1176
Kutbeddin İlgazi 1176-1184
Hüsameddin Yavlak Yörükaslan 1184-1201
Mansur Nasreddin Artuk Arslan 1201-1239
Said Necmeddin Gazi 1239-1260
Muzaffer Ebulfeth Fahreddin Karaaslan 1260-1292
Semseddin Davud 1292-1294
Mansur Necmeddin Gazi 1294-1312
Adil İmadeddin Ali Alpı 1312
Salih Şemseddin 1312-1363
Mansur Ahmed 1363-1367
Salih Mahmud 1367
Muzaffer Davud 1367-1376
Zahir Mecdeddin İsa 1376-1407
Salih Şihabeddin Ahmed 1407-1409
Hasankeyf'i Yöneten Beyler
Müineddevle Sökmen Bey 1098-1104
İbrahim 1104-1109
Rükneddin Davud 1109-1144
Ebulharis Fahreddin Karaaslan 1144-1167
Nureddin Muhammed 1167-1185
Mesud Kutbeddin 1185-1200
Salih Nasreddin Mahmud 1200-1222
Mesud Rükneddin Mevdud 1222-1231
Harput'u Yöneten Beyler
İmadeddin Ebubekir 1185-1203
Nizameddin Ebubekir 1203-1223
Nizameddin İbrahim 1223-1224
Şemsüddevle Süleyman 1224
İzzeddin Ahmed 1224-1234
Halep'i Yöneten Beyler
İlgazi Bey 1117-1121
Eburebi Bedriddevle Süleyman 1121-1123
Belek Gazi 1123-1124
Timurtaş 1124
İzzeddin Ahmed 1224-1234