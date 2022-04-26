Artvin İlçeleri: Artvin İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Artvin'in 1956'dan önce adı Çoruh'tur. Milli parklarıyla ünlü olan şehrimizin merkeziyle birlikte dokuz ilçesi bulunmaktadır. Şavşat ilçesindeki Karagöl Sahara Milli Parkı turistik yerlerindendir. Doğal güzellikleri ve turistik mekanlarıyla bilinen Artvin'in bu yazımızda ilçelerine, merkez ilçesine, ilçeler haritasına ve nüfusuna değineceğiz.
Artvin'in merkez ilçesiyle birlikte toplam da 9 ilçesi vardır. Bunlar;
8 plakalı ilimiz Artvin'in nüfusuna göre ilçelerine baktığımızda merkezden sonra Hopa, Borçka ve Arhavi ilçelerinin geldiğini görürüz. Nüfus artış oranı en yüksek olan ilçe Murgul, en düşük ilçe Borçka'dır. 9 ilçe 9 belediye 39 mahalle ve 320 köy vardır.
Artvin'in sadece il merkezi vardır. En gelişmiş ilçesi ve en kalabalık nüfusa sahip olan ilçesi merkez ilçesidir. Diğer ilçeleri normal ilçelerdir.
Artvin'in ilçeler haritasına baktığımızda ilçelerin konumlarını, merkeze uzaklıklarını rahatlıkla görebilmekteyiz.
2022 yılının resmi nüfus bilgileri 2023 yılının başında açıklanacaktır. 2021 sonuna göre bakıldığında il nüfusu 169.543'tür. Nüfusun %63 şehirlerde yaşamaktadır. İlin yüzölçümü 7.393 km2'dir.