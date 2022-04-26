Artvin İlçeleri: Artvin İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Artvin'in 1956'dan önce adı Çoruh'tur. Milli parklarıyla ünlü olan şehrimizin merkeziyle birlikte dokuz ilçesi bulunmaktadır. Şavşat ilçesindeki Karagöl Sahara Milli Parkı turistik yerlerindendir. Doğal güzellikleri ve turistik mekanlarıyla bilinen Artvin'in bu yazımızda ilçelerine, merkez ilçesine, ilçeler haritasına ve nüfusuna değineceğiz.

Artvin İlçeleri Nelerdir?

Artvin'in merkez ilçesiyle birlikte toplam da 9 ilçesi vardır. Bunlar;

Merkez

Ardanuç

Arhavi

Borçka

Hopa

Kemalpaşa

Murgul

Şavşat

Yusufeli

Artvin'in İlçeleri Nelerdir?

8 plakalı ilimiz Artvin'in nüfusuna göre ilçelerine baktığımızda merkezden sonra Hopa, Borçka ve Arhavi ilçelerinin geldiğini görürüz. Nüfus artış oranı en yüksek olan ilçe Murgul, en düşük ilçe Borçka'dır. 9 ilçe 9 belediye 39 mahalle ve 320 köy vardır.

Artvin Merkez İlçeleri Hangileridir?

Artvin'in sadece il merkezi vardır. En gelişmiş ilçesi ve en kalabalık nüfusa sahip olan ilçesi merkez ilçesidir. Diğer ilçeleri normal ilçelerdir.

Artvin İlçeler Haritası

Artvin'in ilçeler haritasına baktığımızda ilçelerin konumlarını, merkeze uzaklıklarını rahatlıkla görebilmekteyiz.

Artvin İl Nüfusu Ne Kadardır?

2022 yılının resmi nüfus bilgileri 2023 yılının başında açıklanacaktır. 2021 sonuna göre bakıldığında il nüfusu 169.543'tür. Nüfusun %63 şehirlerde yaşamaktadır. İlin yüzölçümü 7.393 km2'dir.