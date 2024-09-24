Aruba Neresi? Aruba Hangi Ülke ve Nerede?

Adı çok duyulmamış bir tatil cenneti olan Aruba herkesin bildiği ve tüm dünyadan birçok insanın ya gittiği ya da gitmeyi arzuladığı bir yerde bulunur. Hollanda Krallığı'na bağlı olan bu küçük ada ülkesi, sıcak iklimi sayesinde her sezon turistlere ev sahipliği yapabiliyor. Aruba neresi merak edenler ve Aruba hangi ülke diye soranlar için bu egzotik tatil rotasının nerede olduğunu ve tüm özelliklerini yazımızda ele aldık.

Aruba Neresi?

Hollanda'ya bağlı olan ve siyasi olarak bağımsız bir yapısı bulunan Aruba pek bilinmediği için birçok kişinin tatil rotalarında yer almayan bir tatil cennetidir. Sakinliği ve güzelliği ile dikkat çeken bu ada Karayipler'de yer alır. Bir ada olan Aruba turistlere harika bir deniz tatili deneyimi sunar. Geniş kumsalları, sıcak iklimi ve Karayip kültürü ile Aruba tatilciler için mükemmel bir kaçış noktasıdır.

Aruba Nerede?

Atlas Okyanusu'da, Güney Amerika'nın kuzeyinde, Karayip Denizi'nin güneyinde bulunan Aruba, Venezuela sahillerine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alır. Hollanda Krallığı'na bağlı olan bu küçük ada hem doğal güzellikleri hem de kültürel zenginlikleri ile dikkat çekmektedir.

Aruba'nın Tarihi

Aruba Adasının tarihi, 1499 yılında İspanyol kâşif Alonso de Ojeda tarafından adanın keşfedilmesiyle başlar. Uzun yıllar İspanyol kolonisi olarak kalan ada, 1636 yılında Hollanda'nın kontrolüne geçmiştir. Aruba Adası bu tarihten itibaren Hollanda Krallığı'na bağlı olarak yönetilmeye devam etmiştir. Önce sanayisi ile bilinen ülke, XX. yüzyılda turizm cenneti haline gelmiştir. Aruba İspanya ve Hollanda'nın kolonisi olmasının getirdiği özellikleri ile farklı kültürlerden etkilense de yerel halkın kültürü Karayipler ve Latin Amerika etkilerini taşımaktadır.

Aruba'nın Özellikleri

Hollanda Krallığı'nı meydana getiren dört ülke arasında yer alan Aruba sıcak ve tropikal iklimi ile yıl boyunca turistleri kendine çeken bir adadır. Adanın en belirgin özelliklerinden biri, beyaz kumlu plajları ve turkuaz renkli denizidir. Rüzgâr sörfü ve dalış gibi su sporları için de ideal bir yer olan Aruba Adası'nın en geniş yeri 10 kilometredir. Bu küçük adanın başkenti ise Oranjestad şehridir. Oranjestad rengarenk yapıları ve hareketli gece hayatı ile bilinir. Aruba Aadasının diğer şehirleri Santa Cruz, Savaneta, Noord, Barcadera, Seroe Colorado ve San Nicolaas kentleridir.

Aruba'nın yaklaşık 103 bin kişilik nüfusunun konuştuğu resmi diller ise Hollandaca ve adada yerel halkın konuştuğu Papiamento dilidir. Ancak İngilizce ve İspanyolca da yaygın olarak adada konuşulmaktadır.