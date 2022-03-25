Aruz Ölçüsü Nedir, Kalıpları Nasıl Bulunur? Aruz Vezni Kalıpları Bulma Yöntemi Ve Örnekleri

Aruz ölçüsü oldukça önemli edebiyat terimleri arasında yer alır. Şiirlerde kullanılan aruz ölçüsü Türk edebiyatına Arap edebiyatından gelmiştir. İlk olarak Arap edebiyatında kullanılmış daha sonra İran edebiyatına girmiştir. Buradan da Türk edebiyatında şairler tarafından kullanılmıştır. Aruz vezni bulma yöntemi ve örnekleri konusunda sizin için detaylı bir araştırma yaptık.

Aruz Ölçüsü Nedir?

Aruz ölçüsü Türk Edebiyatı açısından oldukça önemli ölçülerden biridir. Mısralarda bulunan her hecenin uzunluk ve kısalık durumları ile ilgilenen bir ölçüdür. Şiirlerin belirli bir düzende yazılmasına olanak tanıyan bir şiir kuralı da denilebilir.

Aruz Ölçüsü Nasıl Bulunur?

Aruz ölçüsü en çok Divan Edebiyatı şairleri tarafından kullanılmıştır. Bu alanda yazılan ilk Türk eseri de Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig eseridir. Aruz heceyle birlikte kullanılan bir ölçüdür. Zamanla Mehmet Akif Ersoy, Faruk Nafiz Çamlıbel, Yahya Kemal Beyatlı tarafından da kullanılmıştır.

Aruz Vezni Bulma

Aruz veznini bulabilmek için mısralar üzerinde çalışmak gerekir. Mısralardaki heceleri nokta ve çizgilerle bölmek gerekir. Bu ölçüyü bulabilmek için kalıpları bilmek gerekir. Çok eski dönemlerde aruz kalıbına cüz adı verilirdi.

Aruz Ölçüsü ve Hece Ölçüsü Nasıl Ayırt Edilir?

Aruz ölçüsü ve hece ölçüsü arasında öneli farklar vardır. Aruz ilk olarak Arap edebiyatında kullanılmıştır. Hece ölçüsü ise ilk defa Türk edebiyatında kullanılmıştır. Türk şiirlerinde hece ölçüsü 7'li, 8'li ve 11'li ölçüler kullanılarak yazılmıştır. Hece ölçüsünü bulabilmek için ünlü harfleri saymanız gerekir.

Aruz Ölçüsü Kalıpları

Aruz ölçüsünde belli başlı kalıplar bulunur. Bu kalıplar arasında şunlar sayılabilir:

Mefailü

Failatü

Mef'ulü

Feulün

Fa'lün

Feilün

Müstef'ilatün

Mütefailün

Müfteilün

Failatün

Feiletün

Müstef'ilün

Mefailün

Mefailün

Şeklindedir.