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Haberler Eğitim Haberleri Aruz Ölçüsü Nedir, Kalıpları Nasıl Bulunur? Aruz Vezni Kalıpları Bulma Yöntemi Ve Örnekleri
Giriş Tarihi: 25.3.2022 11:59 Son Güncelleme: 25.3.2022 12:00

Aruz Ölçüsü Nedir, Kalıpları Nasıl Bulunur? Aruz Vezni Kalıpları Bulma Yöntemi Ve Örnekleri

Aruz Ölçüsü Nedir, Kalıpları Nasıl Bulunur? Aruz Vezni Kalıpları Bulma Yöntemi Ve Örnekleri

Arapça bir kelime olan aruz edebiyat alanında sıkça kullanılan terimlerden biridir. Aruz ölçüsü mısralardaki hecelerin uzunluk ve kısalığı ile ilgili ola bir ölçüdür. Aruz ölçüsü nedir sorusu bu ölçü ile yazılmış şiirlerle ilgilenen kişiler için oldukça merak edilir. İlk defa Arap edebiyatında kullanılmış olan bu ölçü Türk edebiyatı açısından da önemlidir. Aruz ölçüsü nedir kalıpları nasıl bulunur sorularının yanıtlarını sizin için araştırdık.

Aruz ölçüsü oldukça önemli edebiyat terimleri arasında yer alır. Şiirlerde kullanılan aruz ölçüsü Türk edebiyatına Arap edebiyatından gelmiştir. İlk olarak Arap edebiyatında kullanılmış daha sonra İran edebiyatına girmiştir. Buradan da Türk edebiyatında şairler tarafından kullanılmıştır. Aruz vezni bulma yöntemi ve örnekleri konusunda sizin için detaylı bir araştırma yaptık.

Aruz Ölçüsü Nedir?

Aruz ölçüsü Türk Edebiyatı açısından oldukça önemli ölçülerden biridir. Mısralarda bulunan her hecenin uzunluk ve kısalık durumları ile ilgilenen bir ölçüdür. Şiirlerin belirli bir düzende yazılmasına olanak tanıyan bir şiir kuralı da denilebilir.

Aruz Ölçüsü Nasıl Bulunur?

Aruz ölçüsü en çok Divan Edebiyatı şairleri tarafından kullanılmıştır. Bu alanda yazılan ilk Türk eseri de Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınan Kutadgu Bilig eseridir. Aruz heceyle birlikte kullanılan bir ölçüdür. Zamanla Mehmet Akif Ersoy, Faruk Nafiz Çamlıbel, Yahya Kemal Beyatlı tarafından da kullanılmıştır.

Aruz Vezni Bulma

Aruz veznini bulabilmek için mısralar üzerinde çalışmak gerekir. Mısralardaki heceleri nokta ve çizgilerle bölmek gerekir. Bu ölçüyü bulabilmek için kalıpları bilmek gerekir. Çok eski dönemlerde aruz kalıbına cüz adı verilirdi.

Aruz Ölçüsü ve Hece Ölçüsü Nasıl Ayırt Edilir?

Aruz ölçüsü ve hece ölçüsü arasında öneli farklar vardır. Aruz ilk olarak Arap edebiyatında kullanılmıştır. Hece ölçüsü ise ilk defa Türk edebiyatında kullanılmıştır. Türk şiirlerinde hece ölçüsü 7'li, 8'li ve 11'li ölçüler kullanılarak yazılmıştır. Hece ölçüsünü bulabilmek için ünlü harfleri saymanız gerekir.

Aruz Ölçüsü Kalıpları

Aruz ölçüsünde belli başlı kalıplar bulunur. Bu kalıplar arasında şunlar sayılabilir:

  • Mefailü
  • Failatü
  • Mef'ulü
  • Feulün
  • Fa'lün
  • Feilün
  • Müstef'ilatün
  • Mütefailün
  • Müfteilün
  • Failatün
  • Feiletün
  • Müstef'ilün
  • Mefailün
  • Mefailün

Şeklindedir.

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Aruz Ölçüsü Nedir, Kalıpları Nasıl Bulunur? Aruz Vezni Kalıpları Bulma Yöntemi Ve Örnekleri
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