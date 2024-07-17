Arykanda Antik Kenti Nerede, Nasıl Gidilir? Arykanda Antik Kenti Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Türkiye bakmaya ve izlemeye doyulamayan doğasıyla dünyanın her yerinden ziyaretçilerini ağırlarken tarihi yerleri ile de turist çeker. Farklı medeniyetlerin beşiği olması nedeniyle birbirinden değişik tarihi eser ve antik kente sahip olan ülkemizin güneyinde Akdeniz'in en güzel noktalarından birinde Arykanda Antik Kenti yer alır. Bu antik kenti görmeyi arzulayan yerli ve yabancı turistler Arykanda Antik Kenti nerede, nasıl gidilir? sorularına yanıt ararken Arykanda Antik Kenti giriş ücreti ve yol tarifi hakkında bilgi edinmek de istiyorlar.

Arykanda Antik Kenti Tarihi

Arykanda Antik Kenti, Likya bölgesinin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Tarihi M.Ö. V. yüzyıla kadar uzanan bu antik kent Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de önemini korumuştur. Arykanda, kelime anlamı olarak "yüksek kayalığın yanındaki yer" anlamına gelir. Kent kelime anlamındaki gibi korunaklı ve stratejik konumu sayesinde tarih boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmuştur. Antik tiyatrosu, hamamları, agorası ve nekropolü ile dikkat çeken Arykanda, geçmişten günümüze birçok medeniyetin izlerini taşır.

Arykanda Antik Kenti Özellikleri

Ziyaretçilerine büyüleyici bir tarih yolculuğu sunan Arykanda Antik Kenti'nin içinde yer alan tiyatro, etkileyici akustiği ve manzarası ilgi çeker. Ayrıca hamam kompleksi, su sarnıçları ve agorası da bulunan Arykanda, çarpıcı mimarisi ve mühendislik harikası yapıları ile bilinen kentin en dikkat çekici özelliklerinden biri nekropol alanıdır. Kentteki mezar taşları ve lahitler Arykanda'nın kültürü hakkında bilgi verirken zengin tarihini de gözler önüne serer.

Arykanda Antik Kenti Nerede?

Arykanda Antik Kenti, Antalya ilinin Finike ilçesi sınırlarında, Arif köyünün Aykırıçay adlı mahallesinde yer alan ören yeridir. Antalya şehir merkezine yaklaşık yüz elli kilometre uzaklıkta bulunan bu antik kent, yüksekte ve ormanlık bir bölge içindedir. Bu konumu sayesinde ziyaretçiler tarih kokan bu antik kenti keşfederken muhteşem doğa manzaralarının tadını çıkarabilirler.

Arykanda Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Arykanda Antik Kenti'ne ulaşmak kolaydır. Antalya şehir merkezinden yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculuk ile önce Finike'ye ardından da Arykanda'ya ulaşmak mümkündür. Özel araç ile gitmek isteyenler, Antalya – Kumluca – Finike yolunu takip ederek Akçay köyüne varabilirler. Toplu taşıma ile gitmek isteyenler ise Antalya Otogarı'ndan Finike'ye giden otobüsleri kullanarak Akçay köyüne ulaşabilirler. Köyden sonra kısa bir yürüyüş ile antik kente varılır.

Arykanda Antik Kenti'nin Girişi Ücretli Mi?

Tarih meraklıları ve doğaseverler için mükemmel bir gezi noktası olan Arykanda Antik Kenti giriş ücreti, ziyaretçiler için oldukça makul seviyededir. Giriş ücreti hakkında güncel bilgi almak için Antalya Müze Müdürlüğü'nün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Öğrenciler, öğretmenler için ise indirimli bilet seçenekleri mevcuttur. Ayrıca Arykanda Antik Kenti'nde ve müze kart da geçerlidir.