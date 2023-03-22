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Giriş Tarihi: 22.3.2023 10:29 Son Güncelleme: 22.3.2023 10:29

Arz Etmek Nasıl Yazılır? TDK Arzetmek Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Arz etmek nasıl yazılır sorusunun yanıtı bu kelimenin doğru yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından merak edilmektedir. Birçok kişi bu sözcüğün doğru yazımının arz etmek mi yoksa arzetmek mi şeklinde olup olmadığını araştırmaktadır. Peki, arz etmek nasıl yazılır? TDK arzetmek doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı? Konuyla ilgili aradığınız tüm cevaplara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Arz Etmek Nasıl Yazılır? TDK Arzetmek Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Yazım şekli konusunda en çok araştırılan sözcüklerden biri arz etmek sözcüğüdür. Türkçemizde sözcükleri kullanırken dilbilgisi kurallarına uygun bir şekilde kullanmamız büyük önem taşımaktadır. Bu yazımızda sizler için arz etmek nasıl yazılır, TDK arzetmek doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı gibi soruların cevaplarına yer verdik. Konuyla ilgili tüm detaylar yazımızın devamında.

Arz Etmek Nasıl Yazılır?

Son dönemlerde pek çok kişi arz etmek kelimesinin doğru yazımı hakkında internet üzerinden birtakım araştırmalar yapmaktadır. Kimileri bu sözcüğü birleşik kullanırken kimileri ise ayrı şekilde yazmaktadır. Sözcüklerin doğru yazılışı ile ilgili en doğruyu bilgiyi her zaman Türk Dil Kurumu sözlüğü vermektedir. Türk Dil Kurumuna göre arz etmek sözcüğünün doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Arz etmek – doğru kullanım
  • Arzetmek – yanlış kullanım

TDK Arzetmek Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Arz etmek sözcüğü "sunmak, yüksek bir makama saygıyla bildirmek, saygıyla anlatmak" manalarını taşımaktadır. TDK'ya göre "arz etmek" kelimesi ayrı bir şekilde yazılmaktadır. Bu sözcüğün arzetmek şeklinde kullanımı dilbilgisi kurallarına göre yanlıştır. Yani bu sözcüğün hiçbir şekilde birleşik olarak kullanılmaması gerekmektedir. Arz etmek kelimesinin doğru yazımı ile ilgili birkaç örnek cümle vermemiz gerekirse:

  • İstediklerimizin en kısa sürede yapılmasını arz ederim.
  • Dün sabahta arz ettiğim gibi bu akşam her şeyi sizlere açıklayabilirim.

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Arz Etmek Nasıl Yazılır? TDK Arzetmek Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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