Aş Eş Anlamlısı Nedir? Aş Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Aş eş anlamlısı araştırılırken bu sözcüğün farklı kaynaklara göre pek çok anlamı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre ve farklı kaynaklara göre birden fazla manası olan aş sözcüğü günlük kullanımda sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcüğün hem kendisi hem de eş anlamlısı hem cümle içerisinde hem de tek başına kullanıldığında anlam bütünlüğünü bozmamakla birlikte alternatif kelimeler seçmek isteyenler tarafından da tercih edilmektedir. Bu kapsamda, aş eş anlamlısı nedir? Aşın eş anlamlısı olan sözcük..

AŞ EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Aş eş anlamlısı olan sözcükler; yemek, ekmek, taam, gıda kelimeleridir.

Yemek: Hem fiil hem de isim olarak kullanılır ve aş eş anlamlısı olarak bilinir.

Taam: Türkçe'ye Arapça'dan geçmiş olmakla birlikte yemek ve aş sözcükleri ile eş anlamlıdır.

Gıda: Katı ve sıvı olarak ikiye ayrılır ve yemek sözcüğü yerine geçmektedir.

Aş eş anlamlısı olarak en sık kullanılan ve tercih edilen kelimeler ise yemek ve ekmek sözcükleridir.

AŞ ANLAMI NEDİR?

Aş kelimesinin birden fazla anlamı bulunur. Bunlar arasında tahıl ve hububatlar kullanılarak elde edilen pilav, çorba gibi yemeklerin tümüne verilen isim olarak bilinir. Bunların pişirilmesi ise yemek anlamına gelir. Öte yandan; buğday unundan elde edilen erişte de aş olarak adlandırılır.