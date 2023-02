As İz Ne Demek? Asker As.İz Açılımı Nedir ve Neyin Kısaltması?

As iz ne demek sorusunu araştırırken bir yandan da TSK'nın kritik bir birimini araştırmış olursunuz. As iz açılımı ne sorusu için TDK kaynaklarını da tercih edebilirsiniz. Asiz nedir ya da asker as iz ne anlama gelir şeklinde internet araştırması yaptığınızda da merak ettiğiniz soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Bu birimin görevlerini öğrendiğinizde ne denli kritik bir misyon üstlendiğini göreceksiniz. As.iz görevleri neler sorusunun cevabı yazımızın devamında.

As İz Ne Demek?

As.İz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kritik görev üstlenen bir birimidir. Söz konusu teriminin açılımı "askeri inzibat"tır. Bu birimin görevi orduda düzeni sağlamaktır. Bir nevi bu birimi ordunun polisi gibi düşünebilirsiniz. Söz konusu birimde görev yapan askerler, düzen, intizam ve görünüş itibariyle örnek ve profesyonel kişilerdir.

İnzibatlar, ordu içinde düzeni sağlayan kişilerdir. Askeri inzibat teriminin baş harflerinden de As.İz. kısaltması elde edilir. Bu birimde görev yapan subaylar da inzibat subayı olarak isimlendirilir. As. İz. Askerleri tertip ve düzen anlamında topluma örnek bir görünüm sergilediği gibi diğer askerlerin de bu tür görünüm sergilemesini takip ederler. Yapılan görevde halkın TSK personeline olan teveccühünü her zaman diri tutmak amaçlanır.

As.İz Görevleri Neler?

Askeri inzibat personelinin görevleri bilindiğinde konunun ayrıntıları çok daha iyi anlaşılacaktır. Bu kapsamda as.iz personelinin görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Askeri birliklerdeki trafik hizmetlerinin yürütülmesini ve intizamlı şekilde sürdürülmesini sağlamak,

Askeri araçların karıştığı kazalarda resmi işlemleri yürütmek,

Askeri araç konvoylarında görev alarak konvoy güvenliğini sağlamak,

Ordudaki disiplinin temin edilmesine katkı sağlamak,

Ülke giriş çıkışlarında birimin görevlerini icra etmek, askeri personelin takibini yapmak,

Türen ile ilgili olan faaliyetlere katılmak,

Cenaze merasimlerinde organizasyonu sağlamak,

Çelenk koyma törenlerinde birlikçe verilen görevleri icra etmek,

Asker kaçaklarını tespit etmek, onların ifadesini alarak birliklerine sevkini sağlamak.

As. İz birlikleri geçmişten günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri kadrosunda kendisine yer bulmuştur. Bundan sonraki süreçte de bu birimler kritik görevine devam edecektir.