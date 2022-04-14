A.Ş Ne Demek, Neyin Kısaltması? Anonim Şirket Ne Anlama Gelir?

Şirket isimlerinin bir kısmında A.Ş kısaltmasına mutlaka denk gelmişsinizdir. Aslında şirket türünü tanımlayan ve karşınızdaki şirketin ne tür bir birleşmesi olduğunu anlatan bu kısaltma pek çok alanda size bilgiler verebilir. Bazı kişilerin anlamını bilmediği A.Ş ne demek birlikte göz atalım.

A.Ş Neyin Kısaltması?

Sermayesi belli bir miktara dayanan, eşit paylara bölüştürülmüş ve borçları nedeniyle sadece mal varlığından sorumlu olunan şirketlere A.Ş denir. Tahmin edeceğiniz üzere bu bir kısaltma olup anonim şirket tanımlaması yerine kullanılır.

Her şirketin faaliyet kolunu belirten ya da marka içeriğine uygun bir isim hakkı bulunur. Eğer bu şirket netleştirilmiş bir sermaye kapsamında tek ortaklı ve daha fazla ortak üzerinden kurulursa şirket isminin sonunda A.Ş kısaltması yer alır.

Anonim Şirket Nedir?

Sermaye miktarı en az 50.000 TL olmak şartı ile tek ortak daha fazla ortağın bir araya gelerek kurduğu herhangi bir ticari şirket anonim şirket olarak tanımlanır. Bu tarz anonim şirket unvanı alan şirket yapılarında borçları sebebiyle yalnızca şirketin sahip olduğu malvarlığından söz edilebilir.

Belli bir yönetim kurulu olan ve oy esasına dayalı olarak yönetilmeleri bir diğer özellikleri arasında yer alır. Üye sayısı 500'ü geçen herhangi bir anonim şirket yine A.Ş kısaltması ile anılır fakat bu kez sermaye piyasasının denetimine tabi tutulurlar.