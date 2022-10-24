Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Ne Demek? Asakir-i Mahsurei Muhammediye Ordusu Ne Zaman Kuruldu, Özellikleri Neler?

Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye özellikleri, 2. Mahmut dönemi ıslahat hareketleri ile bir bütün şeklinde değerlendirilmelidir. Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye'nin Türkçe karşılığı "Muhammed'in muzaffer askerleri" demektir. Söz konusu ocak, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından 2. Mahmut tarafından kurulmuştur. Asakiri Mansurei Muhammediye ne demek, hangi padişah döneminde kuruldu, kimin ordusu gibi soruların cevapları yazımızın devamında...

Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Özellikleri

Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye ocağı Ağa Hüsref Efendi tarafından komuta edilmiştir. Bu ocakta Koca Hüsrev Mehmet Paşa da serasker olarak bulunmuştur. Ocağın kurulmasından hemen sonra hem İstanbul'dan hem de Anadolu'dan çok sayıda insan, ocakta asker olmak için gönüllü olmuştur. İlk etapta ocağa 15-30 yaş arasındaki asker adaylarının kaydı yapılmıştır. İzlenen ve kurulmak istenen sistemde, Yeniçeri Ocağı'nda karşılaşılan sorunların yaşanmasına engel olunmaya çalışılmıştır.

Kısa süre içerisinde büyüyen Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye ocağına Levent ve Üsküdar kışlaları da ilave edilmiştir. İlk kurulan bu ordunun mevcudu 12 bin kişi civarında idi. Bu 12 bin kişi 1500'er kişilik 8 tertibe ayrılmıştır. Bu 8 tertibin her birinin başında 1 binbaşı bulunuyordu. 8 binbaşının üzerinde de bir baş binbaşı bulunurdu.

1827 yılından itibaren Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye tertipleri tabur, saflar ise bölük olarak anılmaya başlanmıştır. Oluşturulan 8 taburdan ikisi seraskerlik binasından sorumlu tutulmuştur. Kurulan ocakta kurulan eğitim sistemi askerlik nizamı ve din üzerine kurulu idi. Bu nedenle her bölüğün başına bir imam verilmiştir.

Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye ocağındaki alay, tabur ve bölük sistemi, 3. Selim döneminde kurulan ve kısa süre içerisinde lağvedilen Nizam-ı Cedid ile aynı idi. Terfi sistemi askerlerin çalışkanlığına göre belirlenirken bir asker binbaşı rütbesine kadar yükselebilir.

Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye Kuruluşu

Osmanlı tarihinde vaka-i hayriyye olarak adlandırılan olay 2. Mahmut döneminde cereyan etmiştir. Bu olay sonunda Yeniçeri Ocağı padişahın emri ile dağıtılmış, dağılmadan 3 gün sonra da Yeniçeri Ocağı'nın yerine Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye ocağı kurulmuştur.

Vaka-i hayriyye olayı, padişah 2. Mahmut tarafından icra edilen kanlı bir ayaklanma bastırılmasından ibarettir. Yeniçeri Ocağı'nın topa tutulması ve sonrasında sağ kalan askerlerin idam ettirilmesi, ciddi bir asayiş sorununu da beraberinde getirmiştir. Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye, bu olaylar zinciri içinde ilan edilmiştir. Kurulan sistem ile ordunun padişaha bağlılığı istenen seviyeye getirilmiştir. Bu da padişah ve devlet görevlileri tarafından istenen bir nizam şekli idi.