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Giriş Tarihi: 29.12.2021

Asansör faciası

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Asansör faciası

Bursa’da bir asansör firmasında bakım teknisyeni olarak çalışan Umut Can Türk, bir otelin asansörüne bakım yaptığı sırada kabin ile boşluk arasında sıkıştı. Türk, feci şekilde can verdi

Osmangazi ilçesi Çekirge mahallesinde faaliyet gösteren lüks bir otelin asansörlerine bakım yapılacaktı. Anlaşmalı asansör firmasının bakım teknisyeni olan Umut Can Türk (24), Zübeyde hanım caddesi üzerinde bulunan otelin asansör bakımlarını yapmak için işe koyuldu. Bir süre sonra asansör kabini aniden hareket etmeye başlayınca genç teknisyen boşlukla kabin arasında sıkıştı. Otel yetkililerinin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri ve polis otele geldi. Yapılan müdahalede sıkıştığı yerden çıkarılan Umut Can Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olduğu belirtilen Umutcan Türk'ün 20 Aralık'ta, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı son paylaşımda, Beşiktaş Vodafone Park'ta çekilen fotoğrafının altına 'Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür benim' yazdığı görüldü. Dün öğle namazını müteakip Kuyulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Türk'ün cenazesi Turanköy mezarlığına defnedildi.
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Asansör faciası
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