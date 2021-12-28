Asansör faciası

Osmangazi ilçesi Çekirge
mahallesinde faaliyet gösteren lüks bir otelin asansörlerine bakım yapılacaktı. Anlaşmalı asansör firmasının bakım teknisyeni olan Umut Can Türk (24), Zübeyde hanım caddesi üzerinde bulunan otelin asansör bakımlarını yapmak için işe koyuldu. Bir süre sonra asansör kabini aniden hareket etmeye başlayınca genç teknisyen boşlukla kabin arasında sıkıştı. Otel yetkililerinin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri ve polis otele geldi. Yapılan müdahalede sıkıştığı yerden çıkarılan Umut Can Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Fanatik bir Beşiktaş
taraftarı olduğu belirtilen Umutcan Türk'ün 20 Aralık'ta, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı son paylaşımda, Beşiktaş Vodafone Park
'ta çekilen fotoğrafının altına 'Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür benim' yazdığı görüldü. Dün öğle namazını müteakip Kuyulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Türk'ün cenazesi Turanköy
mezarlığına defnedildi.