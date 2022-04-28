Asetik Asit Formülü Nedir? Asetik Asit Formülü Ve Kullanım Alanları

Asetik asit kimyasal formülü CH3COOH'dür. Kapalı formülü ise C2H4O2 şeklinde bilinmektedir. Asetik asit karboksilik asitler için en önemlisi fakat en küçüğüdür. Sanayi sektöründe sentetik olarak elde edilebilir. Aynı zamanda Biyolojik olarak da elde edilmesi de mümkündür. Sirkeye keskin ve ekşi tadı verir. Aynı zamanda sirke asidi olarak da bilinir.

Asetik Asit Formülü Nedir?

Asetik asit formülü CH3COOH'dür. Polar çözücü özelliği taşımaktadır. PET plastiğinin üretim aşamasında tercih edilen tereftalik asidin üretilmesinde de tercih edilir. Kauçuk imalatı aşamasında da koagülatör olarak kullanılmaktadır.

Günlük hayatımızda sirkede bulunan bu asit aynı zamanda sentetik elyaf yapımında da kullanılır. Gıda sanayisinde ise E260 koda sahip katkı maddesi olarak bilinmektedir. Gıdalarda mikroorganizmaların oluşumunu yüksek oranda engeller.

Kullanım alanlarının çok sık olduğu bilinmektedir. Bunlar arasında boyalar için renk verici olarak kullanılması, parlak yüzeyde ve camlarda madeni birikimlerin temizlenmesinde tercih edilmesi yer almaktadır. Birçok kimyasal bileşiğin üretilmesinde ham madde olarak tercih edilir.

Asetik Asit Nedir?

Asetik asit, etanoik asit olarak bilinen organik bir asittir. Sirkeye kesin kokusunu ve ekşi tadını verir. Elma sirkesi fermente elma suyundan yapılan salata sosunda, gıda koruyucularında ve marina soslarında kullanılan bir sirkedir. Elmalar ezerek ve sonrasında da suyu sıkılarak yapılır.

Sirke %4-5 oranında asetik asit içermektedir. Turşu kurmak için tercih edilen sirkelerde ise bu oran %18 olur. Sirke oluşturduğu asit ortamında gıda bozulmasına neden olur. Bu nedenle çok sayıda mikroorganizmanın büyümesi engellenir.

Seyreltilmiş asetik asit zararlı değildir. Yoğun olan çözeltisi ise insanlar için zararlı olabilir. Hayvan ve insan kanında ölümcül değişimlere neden olabileceği gibi sindirim sistemine zarar verir. Kuvvetli bir asetik aside maruz kalınması halinde gözde kalıcı hasarlar olur. Yanıklar ve ciltte kabarmalar meydana gelebilir. Bu nedenle asetik asit ile çalışma yapılırken nitril koruma eldiveni giyilmesi gerekir.