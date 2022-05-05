Asfalt Nasıl Yazılır? Doğru Yazılışı Asfalt Mı Asvalt Mı TDK?

TDK; dilimizde bulunan tüm kelimeleri (buna, dilimize yabancı dillerden sonradan giren kelimeler de dahil) tüm doğruları ile birlikte, kendi resmi sitesinde ve güncel yazım kılavuzunda çok net bir şekilde açıklamıştır. Her kelimede olduğu gibi, asfalt kelimesi de TDK tarafından açıklanmış ve doğru yazılışı gösterilmiştir. TDK'ya göre bu kelimenin doğru anlamı; ''Ana maddesi katran olan ve yolların kaplanmasında kullanılan karışım'' olarak açıklanmıştır. TDK sayesinde, Türk Dili tüm yanlış bilgilerden ve yazım hatalarından sıyrılmaktadır.

Asfalt Nasıl Yazılır?

Dilimiz için, Türk Dili için oldukça faydalı çalışmalar yürüten TDK, asfalt kelimesini doğru yazılışını, ''asfalt'' olarak belirtmiştir. ''Ana maddesi katran olan ve yolların kaplanmasında kullanılan karışım'' anlamı taşıyan asfalt kelimesi, 'asvalt' olarak yazılır ise, yazım yanlışı ve dil hatasına sebep olunacaktır.

Dilimize Fransızca'dan girmiş olan bu kelimenin yanlış yazımı, gün içerisindeki yaygın telaffuz sebebi ile de olabilir. Asfalt kelimesinin cümle içerisindeki kullanımlarına örnek verilmesi gerekir ise;

DOĞRU: Asfalt o kadar sıcak ki, arabanın lastikleri yanık kokuyor!

Asfalt o kadar sıcak ki, arabanın lastikleri yanık kokuyor! YANLIŞ: Eskiden bu yolların hiçbiri asvalt değildi.

Eskiden bu yolların hiçbiri asvalt değildi. DOĞRU: Hangi yoldan gitmemizi istersin; asfalt yol mu, yoksa toprak yol mu?

Hangi yoldan gitmemizi istersin; asfalt yol mu, yoksa toprak yol mu? YANLIŞ: Asvaltın altını üstüne getirmişler resmen!

Asfalt Nasıl Yazılır TDK?

Asvalt kelimesi konuşma dilinde yaygındır fakat yazı dilinde asfalt olarak yazılması gerekmektedir. Asfalt kelimesinin doğru ve yanlış yazılışları şöyledir;