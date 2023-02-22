Asi Nehri Nerede? Asi Nehri Nereye Dökülür, Hangi İlden Doğar?

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Asi Nehri Nerede?

Asi Nehri ülkemizin Akdeniz Bölgesi'nde yer alır. Lübnan'da doğan nehir aynı zamanda Türkiye ile Suriye sınırını oluşturur. Batıya doğru kıvrım yaparak ilerleyen nehir, Hatay ilimizden Akdeniz'e dökülür. Amik Ovası'nın önemli su kaynaklarından biri olan Asi Nehri, çok kıvrımlı yapısı ile de bilinir. Bu kıvrımlar nehrin akış hızını düşürür. Yaz aylarında su seviyesi çok düşük olan nehrin kış aylarında su seviyesinin arttığı dikkat çeker.

Asi Nehri'nin uzunluğu 380 km'dir. Nehir üzerindeki kıvrımlar dikkate alınarak bu uzunluk hesaplanmıştır. Asi Nehri'nin önemli özelliklerinden biri de ters akmasıdır. Bunun nedeni, nehrin geldiği yer olan Amik Ovası'nın alçakta kalmasına karşın Samandağ yönünün yüksek olmasıdır.

Asi Nehri Hikayesi Ne?

Asi Nehri hikâyesi de merak edilenler arasındadır. Bu efsaneye nehrin bulunduğu bölgede güzel kızlar, bir ejderhaya kurban edilirmiş. Son olarak güzel bir kızın sevdiği kızı ejderhadan kaçırmış. Ejderha da bu duruma çok kızmış ve sinirinden kayaları parçalamış. Parçalanan bu kayalardan bereketli sular fışkırmış ve bugünkü Asi Nehri oluşmuş.