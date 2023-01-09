Aşık Daimi Kimdir? Aşık Daimi Eserleri, Şiirleri, Türküleri ve Hayatı

Aşık Daimi kimdir için söylenmesi gereken ilk şey, sanatçı özelliğinin aileden geldiğidir. Dolayısıyla Aşık Daimi edebi kişiliği aileden kazandığı bir özelliktir. Zaten Aşık Daimi hayatı tüm bu bahsedilenleri doğrulayan kaynaklara sahiptir. Aslında Aşık Daimi türküleri eserleri birçok insanlar tarafından hala dinlenen eserlerdir. Bakıldığında kendisinin üretken olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü Aşık Daimi'den deyişler derlenip, toplanıp eser haline çevrilmiştir. Bir bütün olarak Aşık Daimi şiirleri de türkülere konu olmuştur.

Aşık Daimi Kimdir?

Aşık Daimi toplumumuzda yaptığı sanatıyla bilinen biridir. Aile içerisinde sanatçı kimliğe sahip tek kişi Aşık Daimi değildir. Aile fertleri de Aşık Daimi gibi bir edebi yöne sahiptir. Konu başlığından da anlaşıldığı gibi Aşık Daimi onun takma adıdır. Gerçek adı İsmail Aydın'dır. Aynı zamanda Aşık Daimi gibi birden fazla takma adı da vardır. Yine genel bilgilerde Erzurumlu olduğu da bilinmektedir. Her zaman duyduğumuz aşık geleneğini sürdüren bir sanatçıdır. Aşık geleneğinin en önemli faktörü de saz ile edebi yönünü topluma yansıtmaktadır. Dolayısıyla Aşık Daimi'nin türküleri, onun aşık geleneğini yansıtan öğelerdir. Aşık Daimi ürettiği eserler ve benimsediği sanat çerçevesiyle bazı kişileri de etkilemiştir. Kendisi saz konusunda usta olduğundan ders verdiği kişiler de olmuştur.

Aşık Daimi Eserleri, Şiirleri, Türküleri ve Hayatı

Aşık Daimi sesiyle ve sazıyla bilinen bir sanatçıdır. Aşık Daimi konserler veren de bir sanatçıdır. Hatta günümüzde hala dinlenen kişiler, Aşık Daimi şiir ve deyişlerinden faydalanmıştır. Bundan hareketle Aşık Daimi'nin şiirleri ya da deyişleri de birçok sanatçının şarkısına söz olduğu söylenebilir. Dolayısıyla Aşık Daimi eserleri kaliteli ve içeriği sağlam eserlerdir. Aşık Daimi'nin eserlerinden en bilineni, Aşık Daimi, Hayatı ve Eserleri kitabıdır. Bu kitabı kendisi değil, kızı topluma kazandırmıştır. Bu kitap içerisine bakıldığında, neredeyse tüm şiirlerin ve deyişlerin yer aldığı görülmektedir. Şiirlerin teması da çok özel konulardır. Aşık Daimi şiirlerinde genel olarak ayrımcılığı eleştirmiştir. Ayrımcılığı eleştirirken kategorize etmemiştir. Aşık Daimi şiirlerinde, insanı ilgilendiren her konudaki ayrımcılığı eleştirmiştir.