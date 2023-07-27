Aşık Kemiği Neresi? Ayak Aşık Kemiği Nerede Yer Alır ve Ne İşe Yarar?

Aşık kemiği neresi konusu, insan anatomisinde bulunan kemiklerin işlevleri hakkında bilgi sahibi olmayı isteyenler için önemlidir. Aşık kemiği Latince dilinde talus olarak bilinmektedir. Talus yani aşık kemiği, insan vücudunun olmazsa olmaz bölgelerinden biri olan ayak bölgesini oluşturan kemiklerden biridir. Tamda bu noktada ayak aşık kemiği nerede yer alır ve ne işe yarar soruları karşımıza çıkmaktadır.

Aşık Kemiği Nerede?

Aşık kemiği tıp alanında talus kemiği olarak da isimlendirilen kemik türlerinden biridir. İnsan vücudunun en önemli parçalarından biri olan bu kemik, ayak bileği bölgesinde yer almaktadır. Herhangi bir kemiğin bir başka kemikle birleşmesi neticesinde eklemler meydana gelir. Eklemler sayesinde vücut daha rahat ve daha kolay hareket eder. Ayak bileği kısmında yer alan eklemlerden en önemlisi aşık kemiğidir. Bu kemik sayesinde ayaklarla beraber bacaklarda da hareket etme kabiliyeti kazanır. Bu kemik aynı zamanda ayak ile ayak bileği arasında bir köprü görevini görür. Küçük bir yapıya sahip olmasına rağmen işlevleri çok fazladır. İnsan vücudunun tüm ağırlığı ayak bölgesine yüklenmektedir. Bu yüzden ayak kısmında oluşabilecek herhangi bir sorun vücudu da olumsuz yönde etkilemektedir.

Ayak Aşık Kemiği Neresi ve Ne İşe Yarar?

Ayak bölgesinde birçok önemli eklem bulunmaktadır. Bu eklemlerden biri de aşık kemiği olarak bilinmektedir. Ayak kemiğinin alt bölümünde bulunan bu kemik, kıkırdakla kaplı bir yapıya sahiptir. İnsan vücudunun tüm yükünü bu kemik taşıdığı için olası bir hasarda bu bölgede çok ağrıya sebep olabilmektedir. Ağrı durumunun geçmesi o bölgenin kendini yeniden toplamasına bağlıdır. Aşık kemiğinde meydana gelen en önemli hasarlardan biri ciddi kırıklardır. Bu bölgede herhangi bir kırığın oluşması beraberinde ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olabilir. Burada en önemli olan nokta kırık oluşumunun kemiğe zarar verip vermemesidir. Kemik yerinden çıkmışsa cerrahi operasyonlara ihtiyaç duyulabilir. Bu kemikle alakalı sıkıntı çekenler için aşık kemiği kırığı kaç günde iyileşir konusu ayrı bir önem taşımaktadır. Aşık kemiğinde herhangi bir kırılma durumu söz konusu olduğunda bu kemiğin yeniden kaynaması ve iyileşmesi ortalama altı haftayı bulmaktadır.