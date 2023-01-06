Aşık Ömer Kimdir? Aşık Ömer Eserleri ve Şiirleri Neler, Kaçıncı Yüzyılda Yaşadı?

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Aşık Ömer Kimdir?

Aşık Ömer, Konya ilinin Hadim ilçesine bağlı olan Gezlevi köyünde doğmuştur. Bir başka rivayete göre de şahsın Kırım'ın Kezlev şehrinde dünyaya geldiği bildirilir. Doğum tarihinin ise 1620 ya da 16212 olduğu tahmin edilmektedir. 20 yaşına kadar doğduğu bölgede kalan Aşık Ömer, 20-35 yaşları arasında Avrupa ve Rusya bölgesine yapılan seferlere katılmıştır. Bu dönemde çok sayıda şiir yazan Aşık Ömer'in şiirlerinde daha çok vatan hasreti teması işlenir.

Yazdığı eserlerden anlaşıldığı kadarıyla Aşık Ömer'in divan şairlerinden etkilendiği görülür. Şiirlerinde arzu ve hece ölçüsünü tam olarak kullandığı dikkat çeker. Şiirlerinde ilk dönemde "Adli" mahlasını kullanan şair, sonraki dönemde "Ömer" mahlasını tercih etmiştir. Hece ile yazılan şiirler aruzla yazılanlara nazaran daha başarılı olmuştur. Bu nedenle kendisi daha çok hece şiirleri ile öne çıkmıştır. Bu anlamda kendisinin Kayıkçı Kul Mustafa'dan etkilendiğini söyleyebiliriz.

Aşık Ömer Şiirleri

Aşık Ömer, yaşadığı dönemde binin üzerinde şiir yazmıştır. Bu özelliği ile kendisi aşık edebiyatının en çok eser yazan şairidir. Aşık Ömer, ilrleyen dönemde Mevlevi tarikatına katılmıştır. Bu nedenle kendisine "Derviş Nihani" adı da verilmiştir.

Aşık Ömer, dönemin şairleri arasında en iyi eğitim almış yazarlardan biridir. Kendisine "aşık" denmesinin nedeni saz çalmasından kaynaklıdır. Aşık Ömer'in divan nüshaları Mevlana Müzesi ve Konya Yazma Eserler Kütüphanesi'nde bulunur.

Türk Edebiyatında önemli bir yere sahip olan Aşık Ömer adına her tıl Temmuz ayının 2. Haftasında Konya'nın Hadim ilçesinde anma etkinlikleri düzenlenir. Aşık Ömer, Aydın bölgesinde 1800'lü yıllarda yaşamış olan Aşık Ömerî ile karıştırılır. Fakat iki halk ozanı farklı alanlarda eserler vermiş ve edebi kişilikleri farklıdır. Aşık Ömer, çeşitli tarih kaynaklarındaki verilerek göre 1707 yılında hayata gözlerini kapamıştır. Çok sayıda eseri bulunan Aşık Ömer'in tanınmış eserlerinden birinin ilk dörtlüğü aşağıdaki gibidir.

Şu karşıdan gelen dilber

Gelir amma neden sonra

Bir selama kail oldum

Verir amma neden sonra