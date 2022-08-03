Aşık sanatı projesi’ne büyük ilgi

Kapadokya Üniversitesinin, âşık sanatı ve abdallık geleneğini tanıtmak ve bu kültürün yaşamasına katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü Âşık Sanatı Projesi büyük ilgi gördü. Üniversitenin proje kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerindeki âşıklar ve abdallarla çektiği halk müziği videoları, Youtube gibi video paylaşım sitelerinde geniş kitlelerce izleniyor. Aşık Sanatı Sempozyumları'nın ilki 2021 Hacı Bektaş-ı Veli Yılı kapsamında 29-31 Temmuz 2021 tarihlerinde, ikincisini ise 2022 Abdal Yılı kapsamında 28-29 Temmuz 2022 tarihlerinde üniversitenin merkezinin bulunduğu Ürgüp'e bağlı Mustafapaşa köyünde düzenlendi. Kapadokya Üniversitesi, Türkiye'de âşık sanatı ve abdallık geleneği üzerine çalışan araştırmacıları ve akademisyenleri bir araya getirerek disiplinler arası bir paylaşım, birikim, diyalog ve tartışma ortamı sağlıyor. Projeyi ilk olarak 2021'de T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ahiler Kalkınma Ajansı'nın da desteğiyle hayata geçiren Kapadokya Üniversitesi, aralarında Muhlis Berberoğlu, Edip Bülbül, Ali Şahin, Bektaş Dolu, Başak Küreş, Erkut Özkan, Özgür Polat, Hüseyin Beydilli, Mert Kılıç ve Turhan Alıcı gibi sanatçıların yer aldığı 10 farklı müzik videosu hazırladı. Klipler üniversitenin Youtube kanalında paylaşılırken, videoların izlenmesi milyonları geçti. Projeyle ilgili klip çalışmalarına bu yıl da "2022 Abdal Yılı" teması ile devam eden Üniversite, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 8 klip hazırladı. Üniversite, bu videoları da önümüzdeki günlerde yayımlayacak. Kliplerde, Neşet Ertaş, Pir Sultan Abdal, Musa Eroğlu, Kul Nesimî, Şekip Şahadoğru, Ruhsatî, Şah Hatai, Âşık Noksânî gibi halk ozanlarının eserlerinin icraları yapıldı. Hazırlanan videolar Kapadokya Üniversitesi'nin Youtube kanalından izlenebilir. Proje sayfasına asiksanati.kapadokya. edu.tr adresinden ulaşılabilir.